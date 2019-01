Do akce Noc hotelů se zapojí celkem 143 hotelů v řadě měst České republiky

Do třetího ročníku akce Noc hotelů se v pátek 25. ledna zapojí 143 hotelů v Praze, Brně, Olomouci, Karlových Varech a nově i v Ostravě a dalších regionech. Ubytovací zařízení se během akce otevřou za zvláštní cenu místním obyvatelům, aby zažili pobyt ve svém městě a viděli jej očima turisty. Na tiskové konferenci to uvedla Asociace hotelů a restaurací.

Cena pokoje pro dvě osoby včetně snídaně vyjde na 777, 999 či 1111 Kč. Hotely nabídnou hostům celkem více než 1650 pokojů. Hlavním smyslem akce je poděkovat místním obyvatelům za toleranci intenzivního cestovního ruchu v místě, kde žijí. "Zároveň chceme ukázat nejenom hostům, co vlastně dělají hoteliéři pro své okolí," uvedl Václav Stárek z asociace.

Pro hosty je připravený program včetně možností podívat se do míst, kam se běžně nedostanou. Města připravila pro účastníky Noci hotelů zvýhodněný vstup - například v Praze na Pražský hrad, do Národní galerie, do Muzea hlavního města Prahy nebo na Staroměstskou radnici. V Brně návštěvníci mohou zavítat do Labyrintu, do Kostnice nebo do Mincmistrovského sklepa. I v dalších městech mají hosté možnost spojit pobyt s místními památkami.

Návštěvnost českých hotelů loni od ledna do listopadu stoupla meziročně o pět procent na 13,8 milionu hostů. V roce 2017 bylo v ČR celkem 5967 hotelů a podobných zařízení, z toho 61 pětihvězdičkových hotelů a 653 čtyřhvězdičkových.