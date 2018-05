Do brněnské muzejní noci se zapojí tři desítky institucí

Tři desítky muzeí, galerií a dalších institucí se zapojí do 14. ročníku muzejní noci v Brně. Akce pravidelně láká desetitisíce lidí, v sobotu pro ně zůstanou muzea znovu otevřená až do půlnoci, a to buď zdarma, anebo za zvýhodněné vstupné. Navštívit lze skoro 60 míst v centru města i v okolí Brna, třeba Mohylu míru na slavkovském bojišti.

Poprvé se zúčastní například brněnská pobočka Židovského muzea a také muzeum mučicích nástrojů v paláci Padowetz, řekla Pavla Obrovská z Moravské galerie, která je hlavním pořadatelem.

Lidé mohou díky muzejní noci vidět Brno skutečně 'od stropu po sklep', uvedla Obrovská. Návštěvníci totiž zavítají jak na věž Staré radnice či střechu krajského úřadu se včelími úly a krásným výhledem, tak do mnoha podzemních prostor, třeba Labyrintu pod Zelným trhem, kostnice u svatého Jakuba nebo do běžně nepřístupného podzemí Místodržitelského paláce.

Tradičními účastníky muzejní noci jsou vedle Moravské galerie také Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Dům umění a hojně navštěvované Technické muzeum. Všude na dospělé a děti čeká zvláštní program, většinou tematicky odpovídající profilu instituce a jejím aktuálním výstavám.

"Kvůli rekonstrukci ale bude uzavřený Palác šlechtičen," upozornila Lucie Horáková z Moravského zemského muzea. Po loňské premiéře se opět zapojí Česká národní banka, k novým cílům pro návštěvníky patří Dům Jiřího Gruši v Medlánkách a nová galerie současného umění a designu Artikle.

Přesný program najdou zájemci na webu Brněnské muzejní noci. Dopravu zajistí speciální autobusové linky Dopravního podniku města Brna.