Do pražské zoo přicestovaly dvě klisny koně Převalského

Stádo koní Převalského v chovné stanici v Dolním Dobřejově na Benešovsku by brzy měly rozšířit dvě klisny, které přicestovaly do pražské zoologické zahrady z Finska. Helmi a Hanna zamíří do chovné stanice po karanténě v Praze a následně by z Dolního Dobřejova mohly spolu s dvěma dalšími klisnami zamířit do Mongolska, kde budou vráceny do volné přírody, sdělili zástupci zoo.

Koně Převalského zamíří do Mongolska 19. června. Součástí leteckého transportu z Kbel, na němž pražská zoo spolupracuje s armádou, budou čtyři klisny z evropských zoologických zahrad a chovných zařízení. "Pokud mezi nimi budou právě Helmi a Hanna, půjde o první koně Převalského, kteří cestu domů absolvují nejen autem a letadlem, ale také lodí. Z Finska do Německa se totiž přeplavily na trajektu," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Snahy o navrácení ohrožených zvířat do vlasti jejich předků začaly na konci 80. let. První transport do Mongolska se uskutečnil v červnu 1992 a od roku 2011 Zoo Praha samostatně organizuje transporty do západního Mongolska. Za tu dobu do původního prostředí vrátila 27 zvířat, z toho 23 z Česka a zbývající čtyři vnitromongolským transportem. Podle předchozích informací zoo je program úspěšný a koně se v Mongolsku rozmnožují.

Na transport do Mongolska koně čekají v chovné stanici v Dolním Dobřejově. Kopcovitá krajina mezi Benešovem a Táborem se vyznačuje tužšími zimami a zvířata tu přivykají na drsnější podmínky, s nimiž se později setkají v mongolské stepi.