Do Zoo Zlín přijeli afričtí řezbáři, vytváří sochy zvířat i lidí

Dřevěné sochy žirafy, lva, pštrosa či hrocha i sochy lidských postav ozdobí africkou část zlínské zoologické zahrady. V areálu zahrady je vytváří čtyři umělečtí řezbáři z Afriky. Za dva měsíce vyrobí pro zoo šest soch zvířat a pět soch lidí, řekla mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

Již popáté tvoří ve zlínské zoo před očima návštěvníků nigerští umělci, poprvé do Zlína přijeli i dva řezbáři z Gabonu. V areálu zahrady jsou již téměř tři desítky soch, které afričtí řezbáři v předchozích letech udělali.

Řezbáři z Gabonu budou vytvářet sochy postav. "První socha gabonských řezbářů vznikne u sezónního vstupu. K dispozici zde mají sedmimetrový kmen, který se postupně promění v postavu africké ženy s džbánem na hlavě a s dítětem na zádech. Musím říct, že mě návrhy řezbářů skutečně mile překvapily. Jsou jedním slovem dokonalé," uvedl ředitel zoo Roman Horský. Řezbáři mají v plánu vytvořit i člun s rybářem.

Nigerijští řezbáři tvoří na louce u pavilonu žiraf, ve středu tam dokončovali více než šestimetrovou sochu žirafy. K dispozici mají velké kmeny dubu, které bylo nutno v minulých letech v areálu zoo pokácet. "Vždy vycházíme z velikosti kmene, podle toho se rozhodneme, jaké zvíře vytvoříme," řekl čtyřicetiletý řezbář Hama Boubacar, který ve zlínské zoo tvoří již popáté. "Moc rád se sem vracím. Ve čtvrtek začneme dělat sochu lva," uvedl řezbář. Je autorem většiny velkých soch v zahradě.

Myšlenka pozvat do Zlína africké řezbáře vznikla již před několika lety díky spolupráci s francouzskou zahradou v Doué la Fontaine, kterou výtvory těchto řezbářů už zdobí. Poprvé přijeli umělci z Národního muzea v nigerském hlavním městě Niamey pracovat do zlínské zoo v roce 2011. Tehdy vytvořili sochy hrochů a nosorožců, o rok později vyrobili dřevěné sloupy s motivy různých druhů zvířat, které nyní zdobí sezonní vstup do zahrady. "Když jsme začali spolupracovat s řezbáři z Nigeru, chtěli jsme dostat do areálu zahrady skutečně africké sochy a zároveň návštěvníkům ukázat, jak vznikají," uvedla Bujáčková.