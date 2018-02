Dobrovolníci vracejí život minerálním pramenům

Dobrovolníci v posledních letech obnovili desítky minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní, Teplé i dalších měst na Chebsku. Kyselky lákaly pozornost lidí v regionu po celá staletí, některé z nich ale postupně téměř upadly v zapomnění a z jejich vývěru se staly spíš bažiny. Práce na jejich záchraně vyžaduje osvětu a propagaci, ale v první řadě především manuální dřinu, řekl ředitel městského muzea v Mariánských Lázních Jaromír Bartoš.

"Člověk musí vzít opravdu do ruky tu lopatu, krumpáč, všechno tam dovézt. Většinou k těm pramenům nevedou nějaké cesty, že by člověk zaparkoval autem hned u vývěru, jako to bývá na kolonádách našich krásných lázeňských měst. Takže se musí občas trmácet lesem. A pak je to o tom, vykopat nějakou jámu, celé to obnovit a zase zasypat v nějakém lepším stavu, než jsme k tomu přišli," řekl Bartoš.

Dobrovolníkům se v posledních letech podařilo obnovit například Kančí, Liščí nebo Jezevčí kyselku u Lázní Kynžvart, kam vede i naučná stezka. U řady z pramenů jsou informační tabule, altánky nebo posezení.

Obnova pramenů současně přináší některé zajímavé archeologické nálezy, které svědčí o jejich dřívějším užívání. "Například v Panské kyselce u Drmoulu jsme objevili střepy nádoby ze 14. století. Při čištění řady dalších pramenů se podařilo najít střepy z období baroka, například na Křepkovické kyselce," uvedl Bartoš. Kromě zbytků nádob, do kterých si lidé vodu z pramenů nalévali, našli dobrovolníci například drobné mince, nožíky, náboje z pistole nebo hlavičku od fajfky. Jsou to většinou zřejmě předměty, které návštěvníkům vypadly z kapsy, když se nad pramen nahnuli, aby si nabrali vodu.

Do své činnosti se dobrovolníci snaží zapojit i regionální školy, školky nebo kroužky pro mládež. Chtějí tak podle Bartoše pomoci udržet jejich povědomí o krajině i přírodním bohatství, které region v podobě léčivých pramenů má. "Chceme ukázat, že i z něčeho, co vypadá na první pohled zabláceně a odpudivě, lze znovu vytvořit takové přírodní divadlo v podobě příslovečné živé vody. A prameny se opravdu díky tomu opět stávají vyhledávaným cílem," řekl Bartoš.