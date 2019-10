Důchodce byl odsouzen za to, že v obchodě snědl sladkost

Ke dvaceti hodinám obecně prospěšných prací byl odsouzen důchodce ze Štětína na severozápadě Polska, když letos v létě v supermarketu snědl švestku v čokoládě za 40 grošů (2,40 Kč). Protože mu nechutnala, rozhodl se tyto cukrovinky nekupovat. Soud ale jeho chování vyhodnotil jako krádež, informovala televize TVN24.

Devětašedesátiletý muž jménem Roman, bývalý příslušník polského námořnictva, v červenci v přímořském letovisku Kolobrzeg zašel do obchodu, kde se prodávají sladkosti na váhu. Když ochutnal švestku v čokoládě, všiml si ho jeden z členů ochrany obchodu a upozornil ho, že jde o krádež. Až Roman nakoupil jiné věci a zaplatil za ně, odvedli ho strážci do neveřejných částí obchodu a zavolali policii.

Ochránci zákona si ho na další den pozvali na služebnu, kam ale nemohl přijít, protože se musel vrátit do Štětína k lékaři. Prý to policistům říkal. Nicméně před několika dny dostal dopis od soudu v Kolobrzegu, v němž se dočetl, že za to, že se "dopustil krádeže cukrovinky v hodnotě 40 grošů", se v nepřítomnosti odsuzuje k dvaceti hodinám obecně prospěšných prací.

"Nemohl jsem tomu uvěřit," řekl Roman. Tvrdí, že během své kariéry v námořnictvu obeplul celý svět a teprve v Polsku se dostal do tak absurdní situace.

Rozsudek není pravomocný a důchodce se proti němu chce odvolat. Jeden advokát mu nabídl bezplatnou právní pomoc. Věc si vysvětluje tak, že soud vydal verdikt automaticky a soudce si ani nepřečetl akta. V pátek polské vrchní státní zastupitelství uvedlo, že tento "nápadně nespravedlivý rozsudek" napadne.

Mluvčí soudu v Kolobrzegu Slawomir Przykucki ale tvrdí, že trest není až tak přísný a že pan Roman také mohl dostat pokutu 5000 zlotých (asi 30.000 Kč) nebo být potrestán 30denním vězením. Nerozumí argumentům o nízké společenské škodlivosti činu, kterého se důchodce dopustil.

"K pachatelům drobných krádeží se v takových situacích někdy přistupuje jako k obětem. Zloděj, který má na svědomí byť jen drobné krádeže, zůstává zlodějem," tvrdí Przykucki. Připomněl, že z pohledu majitelů obchodů nejde o maličkost, protože se s takovým chováním setkávají každý den.

Letos v září odešel od soudu ve Štětíně s pokáráním a příkazem zaplatit soudní výlohy 100 zlotých fotbalový fanoušek, který si na jaře před zápasem rozlouskl semínko slunečnice a slupku hodil na zem. Při činu ho ale chytil policista a dal mu pokutu 250 zlotých. Muž s tím nesouhlasil a šel k soudu. Soudkyně uvedla, že kdyby každý obyvatel Polska vyhodil slupku od slunečnice, "brodili bychom se v odpadcích, spíše tedy v kompostu, pokud je řeč o rozložitelných slupkách slunečnicových semínek".