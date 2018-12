Dvaaosmdesátiletá malérečka si poprvé zkusila zdobit vánoční baňky

Ačkoli se dvaaosmdesátiletá Marie Švirgová věnuje malování tradičních lanžhotských ornamentů přes sedmdesát let, zažila na třetí adventní neděli premiéru. Spolu s výtvarnicí Dagmar Benešovou zdobila lidovými motivy vánoční ozdoby z foukaného skla ve valtické galerii Reistna.

"Přišla jsem k tomu jako slepý k houslím. Dáša mi zavolala, ať tam s ní jedu, že to musím vyzkoušet," řekla malérečka, která je v kraji jedna z posledních, kdo tradiční ornamenty umí vytvářet.

Obvykle jimi pokrývá perníky, kraslice, kroje, mašle, kapesníčky i takzvaná žudra, tedy klenuté přístavky nade dveřmi domů. Ale vánoční baňky, jak se na Moravě foukaným ozdobám říká, zdobila poprvé.

"Jsou lehoučké, tak se s nimi dobře pracuje. Každá jsme pomalovaly jen dvě baňky, bylo to jen na zkoušku. Od té doby o tom přemýšlím, že bych jich namalovala víc, ale netuším, kde k těm nepomalovaným baňkám přijít," uvažuje Marie Švirgová.

Vánoční cukroví má napečené, perníčky tradičně nazdobené, tak maluje jen kapesníčky do zásoby. "Mašle už nemaluju, to je hodně práce, ale kapesníčky musím mít dopředu nachystané. Když sem přijde nějaká vzácnější návštěva, abych jim měla co dát," dodává Švirgová.

Řemeslu se malérečka věnuje od svých 11 let. V posledních pěti letech uspořádala 42 dílen, kterými prošlo přes tisíc lidí, letos dokonce na českém velvyslanectví ve Washingtonu.