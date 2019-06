Dvůr Králové po prázdninách otevře muzeum textilního tisku

Dvůr Králové nad Labem po letních prázdninách otevře muzeum textilního tisku. Vzniká v bývalé textilní škole, nyní Střední škole informatiky a služeb (SŠIS). V muzeu budou k vidění například exponáty z bývalého textilního muzea v České Skalici, které ukončilo činnost v roce 2017. "Dlouhodobý záměr Dvora Králové vrátit do města sbírky textilního muzea, které byly od roku 1990 v České Skalici, má šťastný konec," řekla ČTK mluvčí radnice Miroslava Kameníková.

Historie unikátní sbírky textilního muzea sahá do roku 1936, kdy se ve Dvoře Králové, kterému se přezdívalo český Manchester, uskutečnila textilní výstava. V letech 1949 až 1953 byla expozice majetkem města Dvůr Králové nad Labem, následně ji do roku 1962 spravovalo Uměleckoprůmyslové muzeum Praha a v letech 1963 až 2007 královédvorský textilní podnik Tiba a poté znovu Uměleckoprůmyslové muzeum. V České Skalici byly sbírky přístupné v objektu Muzea Boženy Němcové.

Exponáty včetně tiskařských strojů byly z České Skalice do Dvora Králové přestěhovány na přelomu května a června. "Stroje bylo nejprve třeba rozebrat na menší části a následně přepravit do SŠIS. Nejnáročnější byla přeprava válcového potiskovacího stroje, jehož jedna postranice váží zhruba 1,5 tuny," uvedla dvorská místostarostka Alexandra Jiřičková, která stála spolu s bývalým ředitelem Tiby Josefem Jiránkem u zrodu celého projektu. U samotné expozice nyní vrcholí práce na výběru fotografií, kompletaci textů na panely a na exponátech do vitrín.

Expozice bude v budově bývalé textilní školy na nábřeží Jiřího Wolkera. "Prostory, které sloužily k praktické výuce, byly vhodné pro instalaci strojů a nevyžadovaly větší stavební úpravy. Navíc jsou přístupné přímo z ulice," uvedla Kameníková. Expozici bude provozovat Městské muzeum Dvůr Králové. Rozpočet expozice je kolem 5,5 milionu korun, stavební část platí hradecký kraj, expoziční část a výdaje na stěhování sbírek hradí město ze svého rozpočtu.