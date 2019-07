Ekvádorská metropole ruší soutěž o královnu krásy

Ekvádorská metropole Quito zruší letos soutěž královny krásy, protože podle zástupců radnice takové klání vytváří pokřivené stereotypy o roli ženy ve společnosti. Radnice též oznámila, že 150 tisíc dolarů (asi 3,4 milionu korun) z městské pokladny, které měly jít na tuto soutěž, budou věnovány na sociální účely. Informovala o tom tento týden místní média jen několik dní před finále národní soutěže Miss Ecuador.

"Žena nesmí být diskriminována například proto, že není blondýnka, nemá zelené oči nebo nemá správné míry (90-60-90)," zdůvodnila Liliana Yundaová rozhodnutí radnice zrušit soutěž Královna Quita. Dodala, že ženy by měly být posuzovány podle inteligence a schopností. "Krása je subjektivní a neměla by být hodnocena a škatulkována," dodala Yundaová.

Rozhodnutí radnice zrušit soutěž, která se koná už šedesát let, ale kritizovala šéfka pořádající nadace. "Královna Quita po celý rok nechá stranou svůj život, včetně rodiny, aby pracovala pro ty, kteří to potřebují," uvedla Sofía Artetaová. "Nevím, jak mohli jen pomyslet na to, že soutěž nebude, nemyslí na stovky dětí, jimž pomáháme?" dodala Artetaová s tím, že se bude snažit s městem dohodnout, zda by se soutěž v listopadu mohla konat s financemi od sponzorů.

V Latinské Americe jsou soutěže královen krásy velmi rozšířené a populární, jejich vítězky bývají také často favoritkami na soutěžích mezinárodních. Například Venezuelky vedou spolu s Indkami historickou tabulku soutěže Miss World (obě země mají po šesti titulech) a v klání Miss Universe jsou Venezuelky druhé za Američankami.