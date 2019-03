Exotické delikatesy, festival Co.Con či bitva u Sudoměře

Víkendové počasí hraje venkovním akcím do karet. V Praze se uskuteční hned dva trhy pod širým nebem, přičemž ten první, Festival delikátních chutí, nabídne návštěvníků delikatesy z netradičních koutů světa. Na Náměstí Republiky si na své přijdou v rámci Praguemarketu naopak milovníci originálních výrobků a autorské módy. U Sudoměře se sobota ponese v historickém duchu a lidé budou mít možnost oslavit bitvu, od které uplynulo už 599 let. V Plzni proběhne festival Co.Con, který je lákadlem pro všechny fanoušky her a komiksů.

Příznivci počítačových a deskových her, komiksů a takzvaného cosplay by si neměli nechat ujít první ročník festivalu Co.Con v plzeňském prostoru DEPO2015. Návštěvníci se mohou těšit na sekci počítačových her, kde bude k dispozici například osm automatů na arkádové hry staré desítky let. K vyzkoušení a zakoupení bude i celá řada deskových her. V rámci programu proběhne také turnaj v oblíbené karetní hře Bang nebo workshop výroby vlastní postavičky k deskovým hrám. Zkrátka nepřijdou ani takzvaní cosplayeři, tedy lidé, kteří se převlékají za komiksové či filmové hrdiny. Přijedou například Cosplayeři v kostýmech z kultovní ságy Star Wars. Akce potrvá od 10.00 do 19.00 hodin a vstupné je zdarma.

Novoměstská radnice v Praze a její okolí opět zaplní tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů světa. Festival delikátních chutí vstupuje 23. března od 10.00 hodin už do své páté sezony a ponese se v duchu čerstvých a svěžích jídel. S trochou štěstí budou mít návštěvníci příležitost ochutnat pod širým nebem havajské poke, Budha bowls z Bali, čínské dim sum knedlíčky, speciality z avokáda, kozí a ovčí produkty z české farmy a čerstvé mořské plody z pobřeží Chorvatska. Všechny speciality doladí jarní bylinky, výběrová káva, svěží víno nebo řemeslné pivní speciály. V nabídce nebudou chybět ani dezerty.

Letos uplyne už 599 let od slavné bitvy u Sudoměře, která patří mezi nejslavnější bitvy našich dějin. Při té příležitosti bude v sobotu 23. března u rybníků Markovec a Škaredý u Sudoměře probíhat program s dobovým táborem, tržištěm, historickou kapelou, šermířskými souboji, rytíři na koních a hrami pro děti. Po pietním aktu, který začíná ve 12.00 hodin mohou diváci od 14.00 a 16.00 hodin zažít rekonstrukci příběhu, kdy Jan Žižka zvítězil nad jízdou křížovníků a katolických pánů. Součástí programu budou šermířské souboje, rytíři na koních, tanečnice a sokolník. Zahraje také dobová kapela a pro děti budou připraveny hry jako boj na kládě nebo dřevěný klikotoč.

Milovníci originálních outfitů, šperků, hraček, dekorací, tašek a kabelek by si neměli nechat o víkendu ujít Praguemarket, který se koná v Praze na Náměstí Republiky v sobotu i v neděli vždy od 10.00 do 19.00 hodin. Kreativní market nabídne tvorbu 50 především lokálních designérů a nezávislých tvůrců. Mezi autorskými kousky nebudou chybět ani doplňky pro děti či stylové potřeby do domácnosti, které se nedají v běžných obchodních domech koupit. Chybět nebude ani občerstvení. Vstupné je zdarma.