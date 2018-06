Expedici Monoxylon čekají testy repliky neolitického plavidla

Členové expedice Monoxylon III uskuteční začátkem července další testy repliky neolitického plavidla z kmene stromu, na kterém se chtějí příští rok plavit přes Egejské moře. Vyzkoušet je chtějí na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Podle výsledků se uzpůsobí definitivní podoba plavidla, uvedl mluvčí expedice Jiří Junek.

V úterý 3. a ve středu 4. července bude expediční posádka rozdělená do dvou skupin testovat jízdní vlastnosti člunu. Musí mít dobrou stabilitu i dobrou ovladatelnost na vodní hladině. "Ve čtvrtek 5. července se již odehraje testování s plným obsazením lodi a na řadu přijde i měření maximální či hodinové rychlosti. Dojde i na cvičné převrácení plavidla včetně nácviku toho, jak se v této krizové situaci chovat," uvedl Junek. Celodenní trénink završí první fyzicky náročná plavba, kdy každá z posádek bude nepřetržitě pádlovat více než dvě hodiny.

V pátek je v plánu simulovaná plavba Egejským mořem na trati Lavrion-Kea, která ve skutečnosti měří přibližně 30 kilometrů. Znamená to, že člun se bude po vodní nádrži pohybovat nepřetržitě osm hodin a obě expediční posádky budou mít v rukou dva dvouhodinové cykly pádlování.

Nejtěžší zkouška přijde v sobotu 7. července. V pravé poledne posádka odstartuje simulovanou plavbu na trati Milos-Folegandros v celkové délce 43 kilometrů. Permanentní plavba člunu tak dosáhne délky 12 hodin a její závěr se odehraje v nočních hodinách. "Bude to pro posádku cenná zkušenost, neboť i při plavbě Egejským mořem ji čeká pádlování za tmy a pouze za svitu měsíce a hvězd," uvedl Junek.

Expedice naváže na námořní výpravy experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998. Plavidlo vážící 1,5 tuny je totéž, které použili mořeplavci z Hradce před dvaceti lety. Jeho předlohou bylo osm tisíc let staré neolitické plavidlo, které bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma. Při pádlování by se měly střídat dvě jedenáctičlenné posádky. Pokud to podmínky dovolí, mohla by si posádka pomoci jednoduchou plachtou. Na moři bude expediční člun jistit doprovodné plavidlo.

Trasa povede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos a odtud přes ostrov Santorini na Krétu. Rozpočet akce není uzavřen, organizátoři odhadují, že je akce vyjde na více než půl milionu korun.

Zatím poslední expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla trasu devítimetrového člunu západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Dohromady urazili 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.