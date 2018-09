Expozice Flory Olomouc připomene prvorepublikové tržiště

Prvorepublikové tržiště bude připomínat hlavní expozice 23. ročníku celonárodní výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků Flora Olomouc, která bude od 4. do 7. října na olomouckém Výstavišti Flora. "Podzimní přehlídka ovoce a zeleniny odkazuje svým pojetím a názvem Tržiště první republiky ke 100. výročí státu a tradicím trhů na náměstích a návsích," řekla mluvčí Výstaviště Flora Michaela Nováková.

Hlavní expozice v pavilonu A podle Novákové přenese návštěvníky do dob, kdy tuzemská náměstí a návsi zaplavily povozy s výpěstky a výrobky sedláků a zahradníků. "Do doby, kdy na tržišti bylo díky muzikantům veselo a vůně lákala do dobových krámků řezníků či zelinářů," uvedla. Expozice v pavilonu A bude také přehlídkou produktů nejlepších tuzemských pěstitelů z řad členů Zelinářské unie Čech a Moravy a Ovocnářské unie ČR.

Český zahrádkářský svaz v pavilonu B uspořádá Zemskou výstavu ovoce, na které budou i historické odrůdy ovoce. "Mimořádný program zde bude věnován 50 letům časopisu Zahrádkář. Moravská územní sdružení Českého zahrádkářského svazu pak představí svou prezentaci plodin v pavilonu C," uvedla Nováková.

Pro návštěvníky bude v pavilonu E připraven festival gastronomie a nápojů Olima. Soustředěny tam budou expozice producentů potravin oceněných značkou Klasa a Regionální potravina. Připravena bude i přehlídka moravských vín. Pavilon G bude hostit 15. ročník ochutnávek Grand Prix ovocných destilátů Flora košt, soutěž Flora džem a Olima Cup, což je soutěž cukrářů a kuchařů.

Součástí říjnové přehlídky ovoce a zeleniny Flora Olomouc budou také Podzimní zahradnické trhy, které návštěvníkům nabídnou rostliny, semena, zahrádkářské pomůcky či potřeby pro kutily. Souběžně s výstavou Flora budou květinami v barvách trikolory vyzdobeny tři olomoucké kostely i sloup Nejsvětější Trojice na olomouckém Horním náměstí.

Loni podzimní etapa výstavy Flora Olomouc přilákala zhruba 26 tisíc návštěvníků, kterých bylo ve srovnání s předchozím ročníkem o několik stovek víc.