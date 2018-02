Expozice v Plzni mapuje vývoj volnočasových aktivit i dámských oděvů

Abstraktnímu pojmu času se věnuje nová výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Etnografové, historici umění i obecní historici prošli depozitáři národopisu, novějších i starších dějin a uměleckoprůmyslovými sbírkami a připravili výstavu Všeho do času... (1788-1918). Expozice je jednou z doprovodných akcí 38. ročníku víceoborového festivalu Smetanovské dny. Výstava se zaměřuje především na fenomén 19. století a rozdílné cyklické a lineární vnímání času, řekl kurátor výstavy Michal Chmelenský.

Muzeum každoročně připravuje výstavu podle aktuálního ústředního tématu Smetanovských dnů. "Pro nás je to trochu hra - najít v našich sbírkách vše, co by mohlo dokumentovat nějaký obecný fenomén," řekl Chmelenský. Spíš než o prvoplánové uchopení tématu se tak muzejníci snažili abstraktně vyjádřit téma času. I proto jsou na výstavě jen jedny hodiny, dvoje kapesní hodinky a jedna perníková forma ve tvaru hodin. "Dotkneme se ale i věcí, které by návštěvník očekával. Takové ty konzervy času, což jsou fotografie nebo pamětní medaile," řekl Chmelenský.

Například etnografové a muzejníci z uměleckoprůmyslového oddělení připravili kolekci dámského oblečení dokumentující jeho vývoj v čase, ženskou emancipaci i změnu stylu života a odívání při přechodu z venkovského do městského prostředí. Návštěvníci tak na výstavě uvidí i některé dosud nevystavené oděvní součásti.

Expozice se věnuje také rozdílnému plynutí času na venkově a ve městě, zkracování času díky rychlejšímu cestování, rychlejšímu přenosu informací v 19. století. Zachycuje i nový fenomén tehdejší doby, a to vznik volného času, který dosud lidé příliš neměli. Se vznikem volného času souvisí i nové lidské aktivity a vznik nejrůznějších spolků. Část expozice se věnuje tématu války, slavnému plzeňskému 35. pěšímu pluku, tragickému výbuchu v bolevecké muniční továrně v roce 1917, zániku monarchie i vzniku samostatného Československa.

Výstava potrvá do 9. září.