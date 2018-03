Expozice Zemědělství: ruchadlo bratranců Veverkových i býk César

Národní zemědělské muzeum na pražské Letné od čtvrtka otevírá novou expozici Zemědělství. Bude v ní plemenný býk César, nejlepší plemeník z první české inseminační stanice, i ruchadlo bratranců Veverkových. Po 70 letech bude v budově také ucelená expozice věnující se historii zemědělství, uvedli dnes na tiskové konferenci k otevření výstavy zástupci muzea. Expozice včetně stavebních prací stála 15,5 milionu korun.

Muzeum má nyní expozice Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Živá zahrada, Voda v krajině a Laboratoř ticha. V budově na Letné sice výstava o zemědělství jako takovém vznikla, ale vydržela jenom několik měsíců. Následně v roce 1950 se v muzejních prostorách usídlila na základě rozhodnutí tehdejší vlády firma Stavoprojekt. Ředitel muzea Milan Jan Půček dnes uvedl, že generace muzejníků o nyní otevírané expozici snilo.

Na výstavě je k vidění hospodářský cyklus, kde zobrazení zemědělských prací během jednoho roku doplňuje výstava historické techniky. A to i historické, ve výstavě je i ruchadlo. "Je to v podstatě jeden z prvních nejstarších sbírkových předmětů," řekl náměstek muzea Antonín Šimčík. Podle něj ho muzejníci získali v 90. letech 19. století a má jít údajně o originál z roku 1827. "Jestli je to první ruchadlo, nebo jestli je to první výrobek, který bratranci Veverkové vyrobili, to se dohledat nedá," dodal.

Dětští návštěvníci se mhou těšit na chlév s umělou ovcí a kozou nebo obilné sýpky. Můžou si vyzkoušet, jaký je pocit při zahrabání se do zrní. Dominantou výstavy je pak plemenný býk César, nejlepší plemeník z první české inseminační stanice. U muzea je také dvorek, na kterém jsou i živá zvířata. Nyní je kvůli rekonstrukci uzavřený, do několika týdnů by mělo dojít ale k obnově, takže se na něj vrátí kohout, holubi nebo perličky.

Během letošního roku či na začátku příštího by měla do muzea ještě přibýt expozice o lesnictví, následně pak o potravinářství.

Česká republika letos slaví výročí 100 let od založení samostatného státu, v témže roce bylo založeno také muzeum. Vstupné je nyní pro děti a mladistvé do 18 let zdarma, na podzim by se v rámci oslav mohlo vstupné zadarmo ještě rozšířit pro všechny. Zda půjde o říjen, nebo o delší či kratší období, je zatím ve fázi jednání.

Loni do poboček muzea přišlo meziročně o zhruba 160 tisíc lidí více, bylo jich celkem 495 970, návštěvnost se tak zvedla skoro o polovinu. Nejvíce jich přišlo do pobočky Ohrada, následovala pražská hlavní budova.