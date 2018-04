Extrémní běh do věže se zátěží zvládlo 82 dobrovolných hasičů

Celkem 82 dobrovolných hasičů dnes běhalo v Domažlicích na čas v jednom z nejtěžších extrémních závodů v Česku. V 15. ročníku výstupu na 56 metrů vysokou šikmou věž kostela na náměstí museli zdolat v plné výstroji 196 dřevěných schodů a 12 pater. Závodilo 45 družstev, mimo domácí i z bavorského Chamu, ale každý běžel sám za sebe, řekl starosta dobrovolných hasičů v Domažlicích a šéf soutěže Luboš Mleziva. Závod byl poprvé doplněný velkoplošnou projekcí s obrázky z kamer rozmístěných po věži.

"Jsou tu závodníci od 17 let, kteří potřebují potvrzení rodičů, že mohou běžet, nejstarším je kolem 50. Dvěma třetinám hasičů je od 25 do 30 let. "Nad třicítkou už se špatně běhá na věž. Splnit sen si přišli i 45letí kluci, kteří to nahoře přes čtvrt hodiny rozdýchávali," uvedl Mleziva. Nejlepší čas 69,972 vteřiny loni dosáhl Jiří Hnyk z Klenčí pod Čerchovem, letošní vítězný čas bude vyhlášen po 16. hodině. Nejhorší čas se dnes pohyboval nad třemi minutami.

"O takovémhle extrémním sprintu ve věži nevím. Běhá se do výškových budov v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive - Nejtvrdší hasič přežije) po celé republice. V Praze třeba do 14. patra, ale jsou to všechno stejné schody," řekl Mleziva. V Domažlicích je každý starý schod jiný - jinak vysoký, nakloněný a kluzký a jsou tam úzké průlezy. Pod zvonicí ve výšce 45 metrů je myší díra zhruba 70 krát 70 centimetrů, která se musí prolézt po čtyřech s dýchacím přístrojem. Pak se běží poslední úsek po úzkém schodišti k ochozu. "Nejtěžší jsou poslední tři patra, kde i sebetrénovanější člověk mele z posledního," řekl.

Vyběhnout do 50 metrů nemůže podle Mlezivy netrénovaný hasič. Na akci se připravují před závodem během do kopců, po schodech v parku, ale do věže nemohou, protože je zavřená až do května.

Závodníci běh absolvují s přilbou, rukavicemi, ve stejnokroji a s těžkou pracovní obuví a stejnokrojem. Musejí mít na zádech 12kilogramový dýchací přístroj Saturn s prázdnou bombou a v ruce šestikilogramovou 20metrovou hadici stočenou do kotouče. Celkem nesou 21 kilogramů zátěže. "Jediné, co mu chybí k zásahu, je dýchací maska," uvedl.

Soutěž, která má limit 100 závodníků, začala před 15 lety "z hecu", kdy přijelo pár hasičů. Letos přijeli z celého Česka. Letošek je výjimečný i v tom, že stejná disciplína bude i na mistrovství republiky dobrovolných hasičů v nejnáročnější hasičské soutěži TFA. Uskuteční se 6. října také v Domažlicích. Předchozí první dvě mistrovství se konala ve Štramberku.