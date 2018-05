Facebook chystá novinku: najde vám protějšek na randění

Facebook hodlá spustit novou službu pomáhající uživatelům najít si partnera. Informoval o tom zakladatel a generální ředitel podniku Mark Zuckerberg na vývojářské konferenci F8.

"Na Facebooku je 200 milionů lidí, kteří se označují jako nezadaní," upozornil Zuckerberg. Dodal, že služba bude určena pro uživatele hledající dlouhodobý vztah.

Firma bude podle Zuckerberga v rámci této služby věnovat mimořádnou pozornost ochraně soukromých údajů. Služba má být spuštěna v brzké době, konkrétní datum však Zuckerberg neposkytl.

Ohlášení nové služby mělo negativní dopad na akcie firem působících v oblasti internetových seznamek. Prudce dolů zamířily například akcie společnosti Match Group, která je majitelem populární seznamovací aplikace Tinder, napsala agentura Reuters.

Podle analytika Jamese Cordwella ze společnosti Atlantic Equities by nová služba mohla vést k nárůstu času, který lidé na Facebooku tráví, a zároveň představovat "velký problém" pro konkurenty, jako je například Match Group.

Facebook se stal letos terčem kritiky po zprávě o tom, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.

Zuckerberg v rámci snahy o obnovení důvěry oznámil, že firma pracuje na novém nástroji, který poskytne uživatelům nad některým údaji větší kontrolu. Uživatelé díky němu budou mít například možnost mazat seznamy navštívených stránek. Vývoj tohoto nového nástroje však podle Zuckerberga potrvá několik měsíců, píše agentura DPA.

