Festival česneku, charitativní pochod nebo originální trh v Praze

Netradiční festival "Česnek je hrdost a pýcha" proběhne v Buchlovicích na Uherskohradišťsku 27. července. Můžete zde ochutnat česnekový koláč, zúčastnit se soutěže "čichačů" nebo pletení česnekových copů. Festival česneku je akce pro celou rodinu se spoustou zábavy, občerstvením, ale také poučením. Je určena pro zastánce tradičního pěstování vysoce kvalitního česneku na Uherskobrodsku, stoupence tradičních řemesel a kultury a také pro gurmány vyznávající tradiční českou kuchyni. O zábavu se postarají hry, hudební vystoupení a netradiční soutěže, jejichž společným jmenovatelem je česnek. Děti si vyzkoušejí lukostřelbu na česnekový cíl, výrobu česnekových panenek a korálů. Letošní ročník proběhne od 10 do 18 hodin.

Originální trh Praguemarket - handmade & design market v srdci Prahy představí to nejlepší, co si můžete představit pod pojmem "zlaté české ručičky". Oživte svůj šatník oblečením z české produkce, vyměňte starou kabelku za novou, udělejte radost kamarádce náušnicemi, které nemá nikdo jiný, anebo potěšte svou ratolest hračkou. Desítky originálů na jednom místě. Celkovou atmosféru doladí skvělý street food a občerstvení, hudba a nekonečná kreativita. Trh proběhne od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky a vstupné je zdarma.

Pivní slavnosti třeboňského pivovaru Regent probíhají vždy poslední sobotu v červenci. Tento rok se brány pivovaru otevřou v sobotu 27. 7. 2019. Slavnosti třeboňského piva opět nabídnou velkolepý celodenní program, končící v ranních hodinách následujícího dne. K výrobě je využíváno moderní techniky a špičkové technologie řízené počítačem, za použití osvědčených klasických receptur a hodnotných surovin, jako jsou voda čerpaná z hlubinných vrtů artézských studní, světově proslulý český chmel a kvalitní hanácký sladový ječmen. Můžete se těšit také na soutěže.

Už pátý ročník sportovně-charitativní akce Nordic Walking Tour se uskuteční 27. července 2019 v Karlově Studánce. Akce se již tradičně koná na podporu sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením Sagapo Bruntál. Pro letošní ročník jsou opět připraveny tři trasy. "Pohádková trasa" v délce pěti kilometrů je určená především pro děti, které mohou na jednotlivých stanovištích plnit zábavné úkoly v doprovodu rodičů. "Z lázní tam a zpět" je trasa pro náročnější chodce v délce dvanácti kilometrů. "Ze Studánky na Zámecký vrch a zpět" je trasa v délce dvaceti pěti kilometrů. Tato trasa je nejdelší, ale pohodová, a za odměnu vás čeká nádherná vyhlídka na Vrbno pod Pradědem a okolí. Vstup a registrace vyjde účastníky na 99 korun, děti do deseti let ho mají zdarma.