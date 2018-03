Festival Re:publika začne v květnu, lidé mohou posílat snímky

Přestože brány festivalu Re:publika 1918-2018 se otevřou až za dva měsíce, 26. května, již nyní lidé mohou posílat fotografie do projektu Příběhy fotek. Díky obrázkům z rodinných alb mohou lidé z celé republiky sdílet takzvanou historii každodennosti, která obvykle nemá místo v historických knihách a učebnicích. Má tak vzniknout velký soubor drobných příběhů "bezejmenných" lidí, míst a okamžiků. Podle kreativního ředitele festivalu Pavla Anděla mohou být příběhy těchto lidí často nabitější než životopisy slavných osobností.

Festival sice skončí 17. června, ale Příběhy fotek neskončí a lidé je budou moct nahrávat a prohlížet i nadále. "Projekt vytváří veřejně přístupnou databázi neznámých rodinných příběhů a s nimi souvisejících fotografií. Mapuje příběhy míst, obyčejných lidí a velkých i malých okamžiků republiky. Příběhy míst, kolem nichž každý den chodíme a o jejichž historii často nic netušíme," uvedl Anděl.

Aktuálně už je na webu několik fotografií, které zachycují například prarodiče současníků v době první světové války, v době druhé světové války, lužánecké cvičiště mezi válkami či osazenstvo hostince v Brně-Židenicích. Přispívat však mohou lidé z celé republiky.

Fotku už poslal právě Pavel Anděl, je na ní jako malý chlapec před "tatraplánem" zabořeným do písku u Sečské přehrady. Brněnský primátor Petr Vokřál zase poskytl fotografii své babičky jako malého děvčátka s houslemi v roce 1918.

Druhým projektem, který neskončí s posledním dnem festivalu, je největší československé rande EX:PO. Jedná se o projekt umělkyně Kateřiny Šedé, která se pokusí seznámit 1918 osamělých lidí, polovinu budou tvořit muži a polovinu ženy.

Festival se uskuteční na brněnském výstavišti a kromě zmiňovaných projektů zde lidé najdou výstavu špičkového českého designu posledních 100 let, uskuteční se akce Dance Brno 100, na kterou se sjedou taneční soubory z nástupnických států Rakouska-Uherska. V relaxační zóně si bude možné vyzkoušet různé sporty s historickým náčiním, vystavená bude také Muchova Slovanská epopej. Jednou z dalších akcí je také 100 let 100 knih, která ukáže to nejlepší z české literatury.

Podrobný a stále doplňovaný program zájemci najdou na webu.