Floristická soutěž: vítěz svázal kytici na téma filmu Avatar

Floristika není vázání květin dle starých vzorů. Tvorba osmnáctiletého Vlastimila Kucharoviče je modernější pojetí oboru a ukazuje, že svázat kytici lze na jakékoliv téma. Například umělecké dílo z květin, s nímž letos potřetí vyhrál titul mistra České republiky ve floristice v kategorii Junior, vytvořil na téma filmu Avatar. Vítězný florista Kucharovič, který floristiku studuje, to řekl na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde vyzdobil několik stánků.

S vázáním květin začal už v osmi letech na základní škole. "Rád jsem zdobil čímkoliv a hledal jsem nějaké kreativní zaměření. Jednou jsem se byl podívat jako divák na Děčínskou kotvu, což je mistrovství floristů České republiky, a zjistil jsem, že něco takového by mě bavilo," popsal Kucharovič, který nemá moc rád exotické květiny a za nejsilnější téma považuje louku a luční květy.

Rád pracuje s čemeřicí, gladiolami nebo jiřinami. "Musí se to ale prokládat. Není hezké to udělat třeba jen z čemeřic. Lepší je použít nějakou konstrukci či výplňovou zeleň na podporu jemných stonků. Cvičit ruce na to není potřeba, je to jen o technice vázání do spirály," popsal.

Podle Jiřího Horáka, předsedy Svazu květinářů a floristů ČR, zažije floristika a zdobení květinami vůbec ještě svou renesanci. "Květiny doprovázejí člověka od narození po smrt. Je tam velká škála možností a zatím u nás spotřeba rostlin není všeobecně tak velká jako třeba v zemích západní Evropy," řekl Horák.

Kucharovič se stal mistrem ČR ve floristice v kategorii Junior letos potřetí. Mistrovstvím floristů České republiky je oficiálně od roku 1996 soutěž Děčínská kotva.

Produkce květin v Česku loni dosáhla 2,28 miliardy korun. Do zahraničí se vyvezly květiny za 486 milionů korun. Celková hodnota tuzemského trhu dosáhla loni 11,8 miliardy korun. V Česku zahradnický sektor zaměstnává na 23 tisíc lidí.

Snímek Avatar z roku 2009 byl díky celosvětovým tržbám kolem 2,8 miliardy dolarů (téměř 64,5 miliardy korun) považován za finančně nejúspěšnější film všech dob do letošních Avengers: Endgame.