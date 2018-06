FOTO: Do Prahy se sjela historická auta značky Peugeot

Do Prahy se sjela historická auta francouzské značky Peugeot. Šestadvacátý ročník International L'Aventure Peugeot Meeting, který se koná v České republice poprvé, přijeli účastníci z Francie, Německa, Belgie nebo Rakouska a na sraz dorazila i posádka z Kostariky. Nechybělo ani šest českých posádek.

Celkem bylo na Dvořákově nábřeží u Rudolfina k vidění 79 veteránů, nejstarším je Peugeot 172 M z roku 1928.

Z Prahy historické vozy vydaly na zámek Zbiroh, odkud budou pokračovat v neděli do Plzně.

"V České republice je to poprvé a s velkou pravděpodobností i naposledy. Protože oni vždy mění zemi, pokaždé je to někde jinde," řekla mluvčí Peugeotu v ČR Radka Matthey. V minulých letech se akce konala například v nizozemském Oosterbeeku či francouzském Bordeaux.

Většinu startovního pole tvořila auta ze 60. a 70. let. Největší pozornost ale poutaly meziválečné modely ze 30. let minulého století. Mezi nimi byl například Peugeot 202 z roku 1938, který si několikrát vybrali pro natáčení filmaři. "Auta si považujeme, ale na druhou stranu jsme zastánci toho, že když to auto bude zavřené v garáži, tak si ho nikdo neužije. I když je nám jasné, že to s sebou nese víc oprav a možnost průšvihů," uvedla majitelka Ivana Kohoutová. Každá dvoudenní jízda podle ní znamená minimálně dalších 14 dní práce na údržbě.

Od Rudolfina účastníci závodu zamířili po trase dlouhé zhruba 40 kilometrů do pražského hotelu Pyramida. Nejdelší etapou bude cesta z Prahy na zámek Zbiroh. "Je to spíše orientační způsob závodu, protože mají šipkový itinerář, ve kterém jsou vzdálenosti jednotlivých křižovatek, a vesnic, a oni se podle toho musí přesouvat. Mezitím mají tajné průjezdní kontroly s razítkem a dva testy přesnosti," řekl František Vahala, který připravoval trať.

Večer na zámku porota vyhlásí v soutěži elegance nejkrásnější automobil. V neděli v 10.00 vyrazí posádky v půlminutových intervalech na poslední etapu, která je ze Zbirohu přivede do plzeňského pivovaru, kde se uskuteční závěrečné vyhlášení a ocenění úspěšných týmů.

Asociaci Aventure Peugeot založil v roce 1982 Pierre Peugeot s cílem podpořit kluby a organizace, které se věnovaly historii značky. V roce 2015 se asociace přejmenovala na Aventure Peugeot Citroën DS, jejím prezidentem je Xavier Peugeot, syn Pierra Peugeota.