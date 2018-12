Fotograf narazil na vzácného bílého soba. Zapózoval mu

Unikátní fotky mláděte bílého soba pořídil v Norsku fotograf během turistické vycházky s přáteli. Narazit na soba bílé barvy je velkou vzácností, podle skandinávské tradice navíc přinese člověku jeho objevení štěstí. Zprávu přinesly server BBC a The Washington Post.

Čtyřiadvacetiletý Mads Nordsveen z Osla se s přáteli procházel přírodou na severu Norska, když náhle spatřil bílého soba. "S tím sněhem málem splynul!" komentoval Nordsveen svůj instagramový příspěvek s přiloženou fotografií, která od startu minulého týdne posbírala už přes 52 tisíc lajků.

Bílí sobi jsou v přírodě obecně velice vzácní. Jejich neobvyklý vzhled je dán genetickým stavem, který tradiční pigment z kůže odbarví. Nejedná se tedy o albína.

Když fotograf se svými přáteli na mládě natrefil, snažili se ho nevyplašit. Jen pár desítek metrů dál byl dospělý jedinec hnědé barvy, což mohla být matka bílého mláděte. "Nejprve se zdálo, že má trochu strach, byli jsme ale zcela klidní a nakonec k nám přišel dost blízko," popisoval pro The Washington Post Nordsveen svůj zážitek.

"Choval se, jako by na mých fotkách chtěl pózovat... Byl velmi zvědavý a legrační. Vypadal jako malý objevitel," citovala fotografa tisková agentura Caters News Agency. Po pár minutách se pak malý sob vrátil zpátky za svou matkou do nedalekého lesa. "Byl to pro mě velmi mimořádný okamžik, bylo to kouzelné setkání. Navzájem jsme se dívali do očí," dodal Nor.

Nordsveen je známý fotograf, který cestuje po celém světě a pořizuje pozoruhodné obrázky. Na svém instagramu má například snímky velkolepých výhledů z údolí ve francouzské oblasti Étretat či kalifornských pláží. Podle jedné skandinávské tradice přináší patření bílého soba dotyčné osobě štěstí.