Helfštýn má za sebou již polovinu rekonstrukce paláce

Středověký hrad Helfštýn na Přerovsku má za sebou první polovinu rekonstrukce renesančního paláce. Stavbaři za tu dobu obnovili zřícenou parkánovou hradbu a dokončili statistické práce, příští rok by měl být palác zastřešen pískovaným sklem a vyrůst by zde měly konstrukce pro novou prohlídkovou trasu. Omezení čeká návštěvníky kvůli stavbě také příští rok, kdy bude hrad otevřen pouze od čtvrtka do neděle. Zchátralý palác Helfštýna začali stavbaři opravovat loni na podzim. Náklady vyjdou na téměř 72 milionů korun.

"Za zhruba polovinu času vyměřeného na realizaci už stavitelé obnovili zřícenou parkánovou hradbu, staticky zajistili vyklánějící se hradbu uzavírající nádvoří a dokončili statické práce na většině svislých konstrukcí i se záchranou zbytků kleneb," řekl kastelán hradu Jan Lauro. Stavbaři podle něj také vyčistili zdivo palácových stěn a zajistili přípravu pro nové prvky, vytvořili například konzoly k uchycení nosníků.

V úrovni druhého podlaží by měla příští rok vzniknout konstrukce pro novou prohlídkovou trasu, která bude ve výši původního stropu. Pro zastřešení je zvoleno z funkčních i estetických důvodů pískované sklo. Podle požadavku památkářů nezmění nová střecha siluetu hradu. Vedle sanace zdiva projekt počítá i s odkrytím a zastřešením původní kaple gotického hradu ve východním křídle paláce. "Letošek patřil k nejteplejším a nejsušším rokům, takže nedocházelo téměř k řádným prodlevám. Od března se dalo na stavbě pracovat až do teď. Stavební přestávka začne těsně před svátky. Potrvá do půlky ledna a stavba se do příští zimy nezastaví," uvedl Lauro.

Podle něj byl první rok stavebních prací náročný a zasáhl celý zbytek hradního areálu. "Při záchranných stavebních pracích totiž dochází k ohromným přesunům materiálů. Není jiné cesty než přes čtveřici hradních mostů skrze průjezdy pětice bran. Stovky tun materiálu už tedy projely Helfštýnem, a to se pochopitelně projevuje na provozu," podotkl kastelán. I z tohoto důvodu byla letos omezena návštěvnost hradu a omezený režim musí správa zachovat i v sezoně 2019. "Zájemci o návštěvu hradu připravujeme na to, že helfštýnské brány zůstávají od pondělí do středy uzavřené," dodal kastelán. Program akcí v roce 2019 bude podobný letošnímu, od sezony 2020 chystá hrad podstatně bohatší program.

Rekonstrukce paláce na čtvrtém nádvoří se plánovala řadu let. Budova, která patří k největším renesančním stavbám v Česku, je řadu let uzavřena. Palác je bez střechy přes 200 let a záchranný zásah byl nevyhnutelný.