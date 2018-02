Holašovice obnoví kovárnu, vznikne i hasičské muzeum

Obec Holašovice, která je díky domům ve stylu selského baroka na seznamu památek UNESCO, obnoví za 2,7 milionu korun historickou kovárnu. V posledních desetiletích zde byla hasičská zbrojnice, vznikne i hasičské muzeum. Kovárna bude funkční, obec opraví i domek, v němž kovář žil. Řekl to starosta obce Jan Jílek (SNK). V květnu ve vesnici otevřou veřejná WC, jež dosud chyběla. Kovárnu otevře obec v září, obnoví i přilehlou studnu.

Holašovice požádají o dotaci z programu IROP, mohla by pokrýt až 95 procent nákladů. Podmínkou je pětiletá udržitelnost nekomerčního využití. Někteří jihočeští kováři již projevili zájem o to se v kovárně představit.

"Krovy jsou tu z poloviny 19. století. V roce 2014 jsme dělali opravu střešní části, protože byla dožitá taška bobrovka, která se lámala, bylo to jak perník z perníkové chaloupky. Byla to klasická venkovská kovárna, cílem je dostat ji do původního stavu včetně kleneb, které byly shozeny a nahrazeny žebírkovým stropem," řekl Jílek.

Otevřít kovárnu chtějí Holašovice kolem 20. září. Bude tam funkční výheň, jak stará varianta s měchem na šlapadlo, tak i vhánění vzduchu elektromotorem. V místnosti budou velká a malá kovadlina, kamenný džber na vodu, ponk, kovářské kleště, kladiva, palice. Po posledním kovářovi v obci zachránil starosta jeho náčiní, část zrepasují. "Máme tam i malou výheň, vracíme sem náčiní, kterým se tu kovali koně," řekl starosta.

Jako kovárna sloužil dům do 60. let minulého století, pak v něm byla hasičská zbrojnice. V části kovárny vznikne hasičské muzeum, jehož tahákem bude stříkačka původně tažená koňmi z roku 1928.

"Je z Rakouska, darovaná tenkrát ještě sudetoněmeckým Holašovicím, nádherný kus. Byl pod kolnou v maštali, zachránili jsme ji, už ji vezli do šrotu a doslova jsme ji sundávali z valníku," řekl Jílek. Místní ji obnovili, loni sehnali i staré svíčkové lucerny.

Holašovice obnoví i studnu před kovárnou, která je zavezená a hluboká šest až osm metrů. Kovárna by měla být v provozu přes sezonu každou sobotu, obec má zájemce z řad kovářů, kteří zde chtějí předvádět řemeslo. "Bohužel, musí to být nekomerční. Problém je, že kovář tu nemůže výrobky prodávat. Ale chceme, aby se to trošku začoudilo, aby to vonělo uhlím a řemeslem," řekl starosta. Kovárna bude mít vrata s kovanou průhlednou mříží, aby do ní mohli turisté nahlédnout i mimo dny provozu.

Obec, jejíž letošní rozpočet je 7,6 milionu Kč, získá ročně 2,5 až pět milionů z dotací. Jihočeský kraj dává obci coby památce UNESCO roční neinvestiční dotaci 700.000 Kč. Loni Holašovice otevřely novou hasičskou zbrojnici za 7,5 milionu, z dotací obnovily dobytčí váhu na návsi. Vesnici ročně navštíví 70.000 turistů. V jednom domě je dochovaná černá kuchyně.