Holubům na fotografiích z Čchíengmaj pomáhá nadháněčka

Turisté milují fotografie dokazující, že i oni byli na tom či onom kultovním místě. U šikmé věže v Pise předstírají, jako by ji podpírali, nebo šplhají na novozélandskou horu Roys Peak, aby mohli pózovat nad mořem mraků. Zkuste si najít jakoukoli dominantu na jakémkoli místě a z aplikací na sdílení fotografií se na vás vyřine záplava snímků lidí v různých variacích na stejné téma, napsal zpravodajský server New Zealand Herald.

Nejnovější památkou, která se do tohoto trendu zařadila, jsou středověké hradby a brána z červených cihel ve městě Čchíengmaj na severu Thajska. Na nejoblíbenějším turistickém snímku z tohoto místa nesmí kromě pózujícího návštěvníka chybět zeď a elegantní hejno holubů skalních.

Ovšem tyto snímky mají daleko do přirozenosti. Holubi jsou na návštěvníky zvyklí a díky jejich krmení ztloustli a zlenivěli, takže sami od sebe jen tak nevzlétnou. Proto se jedna podnikavá místní obyvatelka rozhodla pro kariéru holubí nadháněčky.

Do akce chodí vyzbrojená bílým praporkem a vybírá peníze za to, že nažene fotogenické holuby směrem k turistům před objektiv fotoaparátu. Místním novinářům se tuto "ptačí dámu" podařilo najít. Zjistili, že jde o třicetiletou ženu, která se dala na plašení ptáků poté, co opustila povolání služky.

Zahraniční turisté za nadhánění ptáků platí v přepočtu 25-35 korun. Denně tak žena vydělá zhruba 800 korun. Její služby jsou prý obzvláště oblíbené mezi čínskými turisty. Díky tomuto výdělku může platit školu své dceři.