HORNBACH a Heimat na podzim: Dodáváme odvahu v těžkých časech

Evropský řetězec hobbymarketů HORNBACH spustil podzimní komunikační kampaň epickým dílem. Filmem jako stvořeném do výjimečné situace, která panuje na celém světě. Avšak na způsob HORNBACHu. Místo toho, aby byl prostor dáván obavám a starostem, sází HORNBACH na odvahu a pořádnou chuť do práce. Atributy, které jsou této značce připisovány tak jako žádné jiné. Je samozřejmé, že HORNBACH a reklamní agentura Heimat Berlin se budou i ve třetím desetiletí svého vášnivého a velmi úspěšného partnerství zaměřovat na kutilství. Vše shrnuje slogan: "Zdá se to nemožné. Dokud to neuděláš."

Vypadá to, že maličký kutil má při pohledu na rozbité umyvadlo před sebou něco téměř nemožného. Ale silou své vůle a svých paží se k věci postaví odvážně. Nakonec se mu podaří téměř nadlidský čin: nové umyvadlo je namontováno a hrdina opět nabude svou normální velikost. Důležité je pouze pořádně zabrat. Jak říká HORNBACH: Udělej to.

Tato šarmantní tvrdohlavost obsahuje vedle vizuálně imponujícího obrazu také pořádnou dávku humoru. Hlavní hrdina není konfrontován pouze s nástrahami projektu, které jsou každému zjevné, ale i mouchou, která na něj útočí.

"Pozitivní síla realizace projektu snad nikdy nebyla tak cenná jako teď," říká David Kolář, ředitel marketingu pro HORNBACH v České republice a na Slovensku. "Naplňující pocit, že člověk něco zvládne sám vlastníma rukama vydrží dlouho a dodává odvahu do dalších výzev," doplňuje David Kolář.

Produkční a časovou náročnost lze vidět v každém detailu tohoto nového díla. Režisérem nebyl nikdo jiný než Američan Tom Kuntz, který je pravděpodobně jedním z nejoceňovanějších režisérů reklam na světě. O kameru se postaral Hoyte van Hoytema, Holanďan žijící v USA, který byl za kameru zodpovědný už v bondovce "Spectre", a který stál za kamerou u filmů Christophera Nolana "Interstellar", "Dunkirk" a také jeho nejnovějšího díla "Tenet". Digitální postprodukce je dílem londýnského studia Untold, hudbou přispěly 2WEI. Celý produkční proces řídila společnost TPF Berlín pod vedením producenta Michaela Duttenhöfera. "Vytvořit takový mamutí projekt v časech koronakrize je zcela srovnatelné se smělostí našeho kutilského hrdiny," vysvětluje Guido Heffels, zakladatel agentury Heimat. "Testy na Covid-19 pro všechny zúčastněné, personálně omezený štáb, měření teploty, neustále podrobné vylaďování na dálku - vše je možné, když to člověk dělá s odvahou a rozumem," ubezpečuje Guido Heffels.

Celý spot se navíc natáčel v Praze v barrandovských ateliérech. Zde servisní produkci zajistila společnost Unit + Sofa v čele s výkonným producentem Martinem Sobotkou. Jako Production Designer na filmu působil Jiří Matura.

Kampaň bude v České republice komunikována prostřednictvím TV, on-line prostoru, OOH i v tištěných médiích.