Hornický spolek našel v kutnohorském dole unikátní větrací stroj.

Členové Hornického spolku Barbora objevili v bývalém dole v Kutné Hoře unikátní středověký větrací stroj. Pozůstatek dřevěného zařízení se nachází 38 metrů pod povrchem země a je zatopený vodou. Vyzvednutí je plánováno v květnu až červnu. Záležet bude na tom, zda se podaří získat dotaci na konzervaci, řekl jednatel spolku Petr Zeman. Podle archeologa Filipa Velímského jde o mimořádný nález.

"Tento typ zařízení, které tvořilo součást vystrojení středověkého dolu, je minimálně ve střední a západní Evropě ojedinělý," řekl Velímský. Podle něj by objev mohl odborníkům více přiblížit způsob důlního provozu v období vrcholného a pozdního středověku.

Větrací zařízení má podobu dřevěného bubnu s lopatkami. "Stroj by měl být celý, ale je tam strašně dlouho a je v blátě, takže uvidíme, co všechno se podaří najít, v jakém to bude stavu. Hlavně ty drobnější věci. Ty větší jsou, myslím, celkem v pořádku," uvedl Zeman.

Členové spolku objevili větrací stroj při průzkumu doposud nezmapovaného důlního díla Bylanka IV, které chtějí do budoucna zpřístupnit odborné a poté částečně i laické veřejnosti. V uplynulých letech zprůchodnili a zmapovali velkou část štoly. Během průzkumu objevili i zatopené hloubení, v němž po částečném vyčerpání našli unikátní větrací zařízení.

Podle Zemana bylo prvotní ohledání jen krátké a zběžné. "Více bude známo, až se to vytáhne a udělá se nálezový rozbor," uvedl. To se neobejde bez čerpání velkého množství vody, které potrvá několik dnů. Před vlastním vyzvednutím bude nutné vše podrobně zdokumentovat. Každý jednotlivý kus se musí popsat a zabalit. "Už se ozvali z Národního technického muzea, že by měli zájem si to také vyfotit," dodal Zeman.

Stroj následně čeká konzervace a opětovné sestavení. Podle finančních možností by mohla být pořízena i jeho replika. Kde bude zařízení umístěno, zatím není dohodnuto. Podle Zemana je to ještě předčasné.

Historie Kutné Hory je provázána s těžbou stříbrných rud a tavením stříbra. Koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě. Na dějiny Kutné Hory jako královského horního města a na středověké důlní a mincovní památky se ve městě zaměřuje České muzeum stříbra, jehož expozice zahrnují i původní středověký důl.