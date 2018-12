Hotely nabízí za digitální detox svačiny nebo šnorchlování zdarma

Mezinárodní poskytovatel hotelů Wyndham Grand resorts předkládá svým zákazníkům zajímavou nabídku: za odevzdání jejich elektronických zařízení hotelovému personálu se jim během pobytu dostane různých bezplatných výhod. Informoval o tom britský server Daily Mail.

Luxusní exkluzivní místa u hotelového bazénu, svačiny či šnorchlováni zdarma. To je odměna pro návštěvníky hotelů Wyndham Grand Resorts, kteří jsou ochotni vzdát se na pár hodin svých telefonů a dalších digitálních zařízení.

Hotelům to pomáhá v tom, že ubude sdílených fotek prostřednictvím instagramu či facebooku, na kterých může být odhaleno detailnější prostředí interiérů a podobně. Svou nabídku však komentují jako možnost návštěvníkům poskytnout větší relaxaci a komfort.

"Každý chce být schopen se odpojit a být off-line. Potřebují (návštěvníci) jen trochu odvahy," tvrdí ředitelka marketingového oddělení společnosti Wyndham Hotels Lisa Checchiová. Společnost sesbírala data aktivit svých návštěvníků a zjistila, že průměrný zákazník používá během pobytu až tři elektronická zařízení, která kontroluje každých 12 minut.

Od října tak v pěti amerických hotelech nabízí možnost na určitou dobu si uschovat mobily a další zařízení do takzvaných měkkých uzavřených pouzder. Ty následně mohou odemknout jen pracovníci hotelu. Na Floridě a v Texasu už tuto nabídku využilo celkem 250 návštěvníků. Od příštího roku pak chce společnost tuto možnost zavést ve většině svých resortů v USA.

"Možnost zbavit se telefonu při jakékoliv příležitosti je skvělá. Někdy je třeba, aby byli lidé k určitým věcem nuceni, než si z toho nakonec vytvoří zvyk," podporuje myšlenku Matthew Cannata, manažer PR oddělení střední školy New Britain v Connecticutu.

Ne všem se to ale zamlouvá, a dokonce to vnímají jako určité omezení. "Nemyslím si, že by mě to nějak potěšilo, kdybych jim svůj mobil nechal. Vnímám to jako nějaké nařízení, kdy mi někdo říká, co mám dělat. To já těm lidem platím, aby oni udělali něco pro mě," říká David Bruns, manažer neziskové organizace AARP zabývající se komunikačními technologiemi.