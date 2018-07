Hráčská elita obsadila Pardubice, festival zahájily první turnaje

Za stolky rozestavěnými v pardubické hokejové aréně ve čtvrtek zasedli první hráči 29. ročníku mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. První den se hraje otevřené šachové mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev a turnaje v bridži a deskových hrách. Hlavních šachových turnajů by se mělo zúčastnit zhruba 1100 hráčů z 50 zemí, uvedl mluvčí festivalu Adam Joska.

Největší pozornost na sebe poutá otevřený velmistrovský turnaj Pardubice Open, který se uskuteční od 20. do 28. července. Nasazenou jedničkou je nizozemský šachista Jorden van Foreest, jenž je na turnaji nováčkem a zároveň se řadí na páté místo na světě v kategorii hráčů do 20 let. Na startovní listině ho následují David Paravyan a Sergei Movsesian, který se bude snažit o třetí vítězství. Nejvýše nasazeným Čechem je Jiří Štoček, jenž už se na Czech Open umístil na medailových pozicích. Dalším českým zástupcem je nejmladší český velmistr Nguyen Thai Dai Van, titul získal teprve nedávno.

"Zajímavým účastníkem hlavního turnaje je Ind Praggnanandhaa, jemuž je teprve 13 let a ve svém věku je nejlepším hráčem světa," uvedl ředitel festivalu Jan Mazuch.

Festival trvá do 29. července, do Pardubic by podle organizátorů mělo přijet na 4000 účastníků. Soutěžit se bude také v bridži, go, scrabblu, Zatre, backgammonu, dámě, piškvorkách a řadě dalších her. Letošní novinkou je kyrgyzská národní hra Ordo, která se hraje se zvířecími kostmi ve venkovních prostorech, nebo Hospodský kviz.