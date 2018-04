Hrad Karlštejn opouští dlouholetý kastelán Jaromír Kubů

Hrad Karlštejn letos opustí jeho dlouholetý kastelán Jaromír Kubů. Správcem jedné z nejnavštěvovanějších památek v republice byl 31 let. Celkem však na hradě strávil ještě o deset let víc, protože na něm začínal jako průvodce.

"Každý jednou musí skončit. Končím dobrovolně a už chci, protože tady jsem 31 let. Příští týden je mi 65 let a jsem důchodce," uvedl Kubů. Ve funkci by ho měl vystřídat Lukáš Kunst, který je nyní zástupcem kastelána. Je dohodnuto, že si budou agendu postupně předávat.

Kunst hrad přebírá v době, kdy je plánována rozsáhlá obnova za 95 milionů korun. Počítá se s rekonstrukcí Císařského paláce či hradního purkrabství. Vzniknou také nové expozice a moderní návštěvnické centrum. Hrad během oprav zůstane pro návštěvníky otevřen, lidé ale musejí počítat s omezeními na přístupové cestě a na nádvoří.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.