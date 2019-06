Hrad Ledeč bude mít obnovenou renesanční fasádu

Hrad Ledeč nad Sázavou na Havlíčkobrodsku bude mít do dvou let obnovenou renesanční fasádu východního průčelí. Asi šestimilionová investice je rozdělená do několika etap. První má skončit v září, řekl kastelán Luděk Šíma.

Za část opravovanou letos zaplatí majitelé hradu asi 1,5 milionu korun. "V příštím roce bych chtěl udělat všechny tři zbývající etapy, ale bude to odvislé od finančních možností. Celková rozpočtovaná cena je něco málo přes šest milionů korun," řekl Šíma. Práce podle něho pokračují v souladu s restaurátorskými postupy, aby se podařilo zachránit co nejvíc z původních omítek, které jsou ale v horším stavu, než se původně předpokládalo.

Hrad má již opravené nádvoří a jižní průčelí a v plánu jsou práce na severním křídle. "Co se týče západní strany, hovoříme o dolním náměstí, kterou se snažím ponechat v původním stavu kvůli filmařům. Autentičnost je pro ně zajímavá, oprýskanost a omšelost je to, co je láká," řekl Šíma.

Za uplynulých dvacet let se v prostorách hradu natáčelo 14 filmů, mezi nimi i pohádky Anděl Páně nebo Čertí brko. Peníze od filmařů pomáhají s opravami památky.

Těsně před dokončením je renovace sálů v jižním křídle, kde se podařilo zachránit unikátní nástěnnou malbu z roku 1562 zachycující tehdejšího majitele hradu Zdeňka Meziříčského a další postavy. "Odhaduji, že návštěvníci by mohli dovnitř od července," řekl Šíma.

Připravené jsou také projekty na obnovu interiérů severního a východního křídla. Na ně by chtěl hrad získat dotace z takzvaných Norských fondů. Odhadované náklady jsou šedesát milionů korun.

Původně gotický hrad v Ledči nad Sázavou má za sebou několik stavebních úprav, v roce 1879 ho poškodil požár. Záchranné práce začaly v roce 2000, kdy hrad ze tří čtvrtin převzala radnice. Zbývající díl má ledečská firma Kovofiniš. Loni hrad navštívilo přes 21 tisíc lidí. Letošní sezona začala v dubnu a na hrad si už podle kastelána našlo cestu asi pět tisíc návštěvníků.