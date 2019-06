Hrad Veveří pokračuje s rekonstrukcí, trvat má do konce roku

Opravou největší střechy v areálu pokračuje kompletní rekonstrukce střech na hradě Veveří, která celkem vyjde na 17,5 milionu korun. Řekla to kastelánka hradu Lenka Florková. Současná etapa je poslední z rozsáhlé rekonstrukce střech na hradě a skončit by měla do konce roku. V havarijním stavu byly původně všechny střechy, a to nejen jejich krytina. Některé trámy byly napadené dřevokaznými škůdci.

"Velká část střech je už hotová. Střecha nad občerstvením, objektem s byty, nad příhrádkem i věžemi a nad budovou dílny. Teď je na řadě budova ovčínu, což je největší střecha na hradě," uvedla Florková.

Ani po opravě posledních střech ale opravy hradu, jehož počátky sahají až do 13. století, neskončí. "Chceme pokračovat v úpravách expozice, už nám v rámci základního okruhu zbývá jen pár místností. Projekt máme i na úpravu povrchu na středním hradě a je zapotřebí udělat páteřní elektrický rozvod," vyjmenovala kastelánka jen několik dalších věcí, které je zapotřebí v dohledné době uskutečnit.

Státní hrad Veveří označují odborníci za moravský Karlštejn. Původně pozdně románský a raně gotický hrad prošel v průběhu staletí mnoha přestavbami. Zásahy z 20. století, kdy měl být přestavěn na kongresové centrum, jej silně poničily a od roku 1989 do roku 1999 v podstatě jen chátral.

V roce 1999 se dostal do správy Národního památkového ústavu a ten jej postupně opravuje. Jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů v České republice se veřejnosti znovu otevřel v roce 2002, v roce 2018 jej navštívilo přes 90 tisíc lidí.