Izrael je špička v inovacích. Co všechno z něj pochází?

Izrael patří mezi světové špičky v inovacích. Izraelci vynalezli například USB disk, cherry rajčata, ale i software pro posílání textových zpráv ICQ. I dnes je zde celá řada firem, které se zabývají inovacemi, mezi nimi spousta start-upů, které hledají své místo na trhu. Vztah Izraele k inovacím ukazuje návštěvníkům Peres Center v Tel Avivu, které založil nositel Nobelovy ceny a bývalý izraelský prezident Šimon Peres.

Inovační Peres Center je prvním a největším návštěvnickým centrem svého druhu. Kromě inovací, které Izrael světu přinesl, seznamuje návštěvníky s významnými vědci, kterým patří za vynálezy zásluhy. Peres Center se zabývá také vývojem a zaváděním inovací například ve sportu, v podnikání nebo v životním prostředí.

Návštěvníci v centru uvidí expozici, která je seznámí nejen s historií izraelských inovací, ale také s budoucností: lidé uvidí technologie, které se nyní vyvíjejí a teprve se začnou požívat. Lidé mohou zavítat také do takzvané časové kapsle, kde se díky brýlím virtuální reality přenesou do budoucnosti. Kapsle je interaktivní a připravuje pro návštěvníky řadu her.

V Izraeli vznikla například také kapková závlaha, která je založena na úsporném dávkování vody, které je cíleně vybráno pro každou rostlinu. Systém umožňuje vodou zavlažovat pouze kořeny rostliny či oblast kolem nich. Díky této metodě se zabrání zbytečnému vypařování vody.