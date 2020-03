Jak doma vyrobit závěsné květináče

V době, kdy se mnoho lidí muselo před šířící nákazou ukrýt do svých domovů, se každý s nastalou situací vyrovnává jinak. Co dělat k minimalizování stresu, úzkosti nebo jiných negativních emocí, když se cítíme uzavření mezi čtyřmi stěnami? Odpovědí je samozřejmě udržení chladné mysli a pevných nervů a ideálně nalezení činnosti, která zabere určitý čas, zabaví a odreaguje. Jednou z možností jsou kreativní aktivity, které představují způsob, jak efektivně zaměstnat sebe, případně i své mladší rodinné příslušníky a zároveň si zkrášlit domov.

Rostliny nejenže slouží jako dekorace, ale také okysličují vzduch v bytě. Klasické květináče na poličkách a nábytku jsou klasika, ale co takhle květinu zavěsit ze stropu nebo z háčku na zdi?

Efektní závěs do bytu, na balkon či na terasu si lze navíc vyrobit doma právě teď s tím, co máte po ruce - z provázků nebo klidně i starého trička, které nespotřebujete na výrobu roušek. TÝDEN.cz pro vás našel na webu zajímavé a především jednoduché návody, jak na to. Skvělé je, že fungují na jakoukoli velikost a jakýkoli druh květináče, který máte doma.

Závěsný systém si můžete vyrobit ze šňůry či lanka a dřevěného nebo kovového kroužku. Dále budete potřebovat už jen nůžky a samozřejmě květináč. Podrobný návod naleznete například na webu Keliwood. V tomto případě je potřeba si připravit čtyři provázky o zhruba dvou metrech, protáhnout kroužkem a pečlivě zauzlovat. Vznikne tak osm provázků, ze kterých podle fotonávodu vytvoříme dvě řady uzlů a na konci svážeme dohromady.

Pokud nemáte k dispozici lanko, můžete využít kus starého oblečení, například starého trička. Návod si můžete prohlédnout například na stránce jaktak.cz. Z kusu oblečení je nejprve potřeba ustřihnout osm stejně dlouhých provázků, širokých ideálně 1,5 cm. Na jednom konci je pevně svážeme, rozdělíme na dvojice a ty opět jednoduchými uzly přivážeme k sobě tak, aby vznikly čtyři provázky. Následně oddělíme provázky na straně a zbylé dvojice svážeme k sobě. Poté už jen stačí svázat krajní provázky k sobě, aby vytvořily kruh. V postupu můžeme pokračovat a vytvořit další řadu. Zbývá jen vložit květináč a nahoře vytvořit uzel a originální dekorace je na světě

.