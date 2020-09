Jak funguje pražská loreta? Návštěvníci budou moci odhalit její mechanismus

Prohlédnout si na vlastní oči barokní mechanismus pražské lorety, podívat se, jak přesně zvonkohra funguje, a zjistit, za jakých okolností vznikla, mohou lidé po celý prodloužený víkend. Na dny 26. až 28. září jsou připravené komentované prohlídky, protože loretánské zvony se poprvé rozezněly na svátek svatého Václava roku 1695. Zvonkohra tedy slaví 325. výročí svého zprovoznění, řekl ředitel lorety Petr Bašta.

Loretánská zvonkohra je ve věži kostela Narození Páně na Hradčanech. Název má podle loretánské kaple Panny Marie, která je ústředním bodem areálu spojeného s klášterem kapucínů, správci lorety. Loretánské kaple vznikaly zejména v 17. a 18. století po vzoru italského města Loreto. Tam byl podle legendy přenesen domek Panny Marie z Nazaretu.

Loretánská kaple na Hradčanech se začala stavět roku 1626. Počátkem 18. století byla obestavěna ambity. Barokní průčelí ambitu s věží a se vstupní balustrádou bylo vystavěno podle návrhů architektů Kryštofa Dientzenhofera a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Druhý z nich navrhl i baziliku Narození Páně. Ve věži je umístěna největší historická chrámová zvonkohra v Evropě. Skládá se ze 30 zvonů ulitých v Amsterdamu a umístěných do dvou pater pod cibulovitou báň věže.

Zvonkohra je dnes řízena elektronicky. Vždy od 8.00 do 18.00 v každou celou hodinu zahraje melodii. V historii se písně střídaly několikrát do roka, posledních sto let se ale hrála jen píseň Tisíckráte pozdravujeme Tebe. Bylo to proto, že obsluha zvonkohry časem zapomněla, jak používat mechanismus, díky němuž se melodie mohly měnit. Letos v květnu se melodie po dlouhé době změnila a loreta hraje barokní mariánskou melodii Maria, Maria, nad sluce jasnější. Zvonkohru lze kromě automatického přehrávání obsluhovat i pomocí klaviatury.

Speciální prohlídka

Prohlídka přivede návštěvníky na samý vrchol zvonice, kde se nachází mechanismus k ovládání zvonkohry. Loretánský regenschori Radek Rejšek předvede, jak se na zvony hraje. Vedle hudebního zážitku čeká zájemce i vyhlídka na panorama Prahy či vzácné archiválie týkající se vzniku zvonkohry. Prohlídky se budou konat každou hodinu od 9.30 do 17.30 a budou trvat asi 50 minut ve skupinách po pěti lidech. Organizátoři doporučují koupit si vstupenky předem, i když budou ke koupi i na místě.

Zájemci o návštěvu by se také měli předem podívat na webové stránky lorety, kde se mohou dozvědět více i o prostředí, kam se plánují vydat. Lidé trpící strachem z výšek, závratí či fyzickým handicapem by se prohlídky účastnit neměli. Během prohlídky se vystupuje po visutém dřevěném schodišti, na které navazuje příkré schodiště s provazovými madly. Prohlídka není možná pro děti do osmi let. Starší nezletilé děti se mohou účastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce.