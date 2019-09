Jak na deštník? Úředníci měli velký problém

Kolik lidí je potřeba k otevření dveří kanceláře? Více, než jen hrstka, pokud se jim do cesty postaví nešťastně spadlý deštník, zjistili uživatelé sdíleného kancelářského prostoru WeWork ve Washingtonu. Jak napsal zpravodajský server The Guardian, když zaměstnanci nejmenované firmy přišli do práce, zjistili, že nemohou vejít do kanceláře, protože dveře zablokoval právě deštník. Fotografie, která se jako důkaz objevila na twitteru, se rychle začala šířit a inspirovala nejrůznější návrhy řešení.

Nejpoužitelnější se zdála rada vyvrtat díru do dveří nebo do zdi, nebo něco prostrčit mezerou ve dveřích a deštník odsunout. Ale nic nefungovalo, řekl novinářům Mike Ponticelli, jeden ze zaměstnanců. "V souboji padla moje dvě ramínka na šaty. Opravdu si cením všech nápadů na twitteru, ale zkoušeli jsme je marně," dodal.

Ponticelli a jeho tři kolegové se prosklenou stěnou dívali na svou prázdnou kancelář více než dva dny. Nakonec správci WeWork přivolali údržbáře, který vyvrtal díru ve stropě, pomocí drátu deštník zvedl a cestu uvolnil.

