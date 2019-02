Jak naučit dítě správně smrkat? Zkuste to hravě už u miminek

Jistě budete souhlasit s tím, že i obyčejné nachlazení a rýma dokážou na čas silně znepříjemnit život, obzvláště pak malým dětem, které se ještě nenaučily nos efektivně vyprázdnit. Malé děti trpí nachlazením v průměru osmkrát ročně. Špatná technika smrkání jim navíc může způsobovat záněty středního ucha a vedlejších nosních dutin. Časté používání nosní odsávačky může paradoxně rýmu zhoršovat. Jak je tedy naučit správně smrkat?



Víš, jak funí ježeček?

Podle některých názorů dokážou smrkat i osmiměsíční miminka. Odborníci se shodují, že věk patnáct měsíců je pro seznámení se s touto dovedností nejlepší. Batolatům v tom napomáhá jejich přirozená učenlivost, jelikož v této době vás, ale například i starší sourozence, velice ráda napodobují. Jak se ale vyhnout odmítání a vztekání po pokynu "Smrkej", když už je dítě nemocné, unavené a tudíž hůře spolupracuje? Jednoduše! Důležité je začít se s dětmi tyto návyky učit, když jsou ještě zdravé a mají tu správnou hravou náladu. Víš, jak funí ježeček? Pořádně, ale s citem, ne jako velký slon.



Osvojte si společně několik snadných kroků, které jsou dítěti blízké. Nejlépe se totiž učí hrou:



1. Naučte je vyfukovat nejdříve ústy



Vzpomeňte si, až nastane čas koupání. Můžete dítěti například navrhnout, ať zkusí foukat pusou proti vodní hladině, až uvidí bublinky. Stejně tak můžete domů pořídit bublifuk, snažit se spolu udržet letící peříčko ve vzduchu anebo před jeho ústy jednoduše přidržet kapesník a ukázat mu, jak ho může vzduchem rozpohybovat. Zahrajte si s ním na kouzelníka a nejdříve mu to sami předveďte. Získáte tak jeho zájem, a pokud se směje, jste na nejlepší cestě.



2. Nosem - pěkně jedno po druhém



Dále přejděte k foukání nosem se zavřenými ústy. Zacpěte dítěti jednu nosní dírku a pak druhou. Osvojení vyfukování vzduchu je tak daleko snazší, a hlavně vede k správné technice smrkání. Vyprazdňovat nosní dutiny je třeba postupně a nepříliš velkou silou. Příliš intenzivní smrkání (stejně jako odsávání) vede ke zduření nosní sliznice a s tím spojeným nepříjemným pocitům "ucpaného" nosu.



Děti jsou velice soutěživé, vyzvěte je k závodu o to, kdo se zacpanou jednou nosní dírkou dříve proudem vzduchu z druhé nosní dírky sfoukne papírovou kuličku nebo pírko ze stolu. Hravě jim předveďte, jak funí ježeček anebo troubí slon. Dítě se pak na "lekce" s vámi bude těšit a zažijete spolu spoustu legrace.



3. Oblíbené kapesníčky



Než se u vás doma rýma opravdu objeví, ujistěte se, že máte dostatek různých kapesníčků. Některým batolatům nemusí vyhovovat papírové kapesníčky, které se jim mohou lepit na ústa. Pořiďte jim pak raději látkové, které postačí prát na 60 °C a žehlit ideálně s napařováním. Vyberte společně oblíbený kapesník, se kterým budou nejradši trénovat, a při nejbližší příležitosti se pusťte do tréninku. "Při samotném smrkání jim zbytečně nezakrývejte kapesníkem oči, ale povzbuďte je k lehkému smrkání do kapesníku, kterým jim lehce stiskněte nejdříve jednu nosní dírku, vyzvěte je k smrknutí, setřete uvolněný hlen a stejně tak to zopakujte u druhé nosní dírky," doporučuje MUDr. Michal Jurovčík, primář ORL kliniky 2. lékařské fakulty UK při FN Motol.

Tipy a triky od úspěšných maminek



I u nejmenších dětí je velice důležité, aby celý proces pochopily. Cvičte s nimi před zrcadlem, ať samy vidí, jak mohou kapesník při hře šikovně rozpohybovat, a vysvětlete jim, proč tuto dovednost při nachlazení zúročí. Pokud trpí rýmou někdo jiný z vaší domácnosti nebo například ve školce, nebojte se na to dítě upozornit. Když pochopí souvislost, bude posléze daleko lehčí dítěti vysvětlit, kdy a proč se má vysmrkat.



Jaká jsou rizika špatných návyků?



Právě u dětí je správné smrkání nejdůležitější. Kvůli malému sklonu Eustachovy trubice, která je zároveň kratší a širší než u dospělých, se zde mohou škodlivé bakterie a viry snadněji usazovat a pronikat společně s hlenem. Rýma je u dětí nejčastější příčinou zánětu středouší a vážnější případy někdy končí i chirurgickým zákrokem. Špatná technika smrkání, kdy dítě až moc hlasitě troubí, způsobuje ve středním uchu nežádoucí tlak. I proto by měla být u starších batolat při vyprazdňování nosu hlava v předklonu. "Často se setkáváme s tím, že když rodiče dávají dítě vysmrkat, dítě vydechuje oběma nosními dírkami a rodič mu nos přerušovaně zacpává. Může to sice působit decentněji, ale je to náročné pro dutiny a silně neefektivní současně. Populární odsávačky připojitelné na vysavač se nesmí nadužívat. Sliznice na mechanické podráždění totiž reaguje větším zduřením. Smrkání je zkrátka nejšetrnější a nejlepší cestou ke zbavení se hlenu," doplňuje primář Jurovčíkl.



