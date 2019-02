Jak nemít šedé fotografie sněhové scenérie? Šest praktických rad pro focení

Zima je jedinečným obdobím. Sníh má tu moc dát krajině zcela novou tvář. Bílé plochy a kontrasty zimních scenérií však vytvářejí náročnější podmínky pro focení, co se týče barev a práce se světlem. Proto vám přinášíme pár základních tipů, jak na focení v zimě, abyste pořídili skutečně kouzelné fotografie a fotoaparát přežil bez úhony.



Za všechno může sníh



Zásadním a nejčastějším problémem v zimě, se kterým se potkal snad každý, je focení scény, na níž převažuje bílý sníh. Přemíra bílé, tedy většího množství světla může osobu na snímku značně ztmavit. Fotíte-li na automatický režim, pravděpodobně nemáte možnost žádného zásahu. Fotíte-li naopak v jednom z poloautomatických režimů (P, A, S), řešením je kompenzace expozice neboli zesvětlení snímku zvolením kladných hodnot (např. +0,5 až +5), případně ztmavení snímku zvolením záporných hodnot (-).



Kontrola nad fotoaparátem



Zde můžeme narazit na rozdíl mezi kompaktem s automatickými režimy a třeba zrcadlovkou s režimy poloautomatickými nebo rovnou manuálními. "U jednoduchého kompaktu máme omezené možnosti při řešení vzniklých problémů a odstraňování chyb. Zatímco u vyšších modelů bezzrcadlovek a zrcadlovek máme k dispozici hned několik řešení, jak budoucí fotku upravit ještě před focením, nebo nad fotoaparátem převzít absolutní kontrolu," říká Bohuslav Brož, komunitní specialista a lektor kurzů Megapixel.





Modrá není vždy dobrá



Všeobecně platí, že automatické nastavení vyvážení bílé barvy si umí poradit nejlépe s různými zdroji světla. Přemíra bílého sněhu může také způsobit šedé nebo modré zbarvení fotografie, právě přesně podle toho, jestli sníh odráží modrou oblohu nebo těžké šedivé mraky. Pokud si neví rady ani automat, stačí nastavit jiný režim vyvážení bílé (např. "zataženo").



Základem je nabitá baterie



Při focení v zimě mějte baterii do fotoaparátu vždy plně nabitou. Nezapomínejte také na náhradní baterii nebo powerbanku. Výkon baterie se v mrazech snižuje. Hodit se může také náhradní paměťová karta. Fotoaparát je pro co nejdelší výdrž dobré nosit v teple v kapse co nejblíže u těla.



S kovem a plastem opatrně



Používáte-li kovový stativ, zejména při opravdu nízkých teplotách, není příjemné s ním manipulovat bez rukavic. Pozor dejte také na nárazy, především v plastových částech stativu, ale i fotoaparátu, které jsou v mrazu křehčí a náchylnější na poškození.



Chraňte fotoaparát před sněhem a mrazem



Zima, mráz a sníh dokážou být krásné i kruté zároveň. To druhé platí zejména o foto technice. Fotoaparát vždy noste v brašně nebo batohu, nikoliv celý den na krku. "Většina fotoaparátů má garantovanou provozní teplotu okolo 0°C až +40°C. Při nižších teplotách a krátkodobém použití jim však nehrozí vážnější poškození. Některé modely však mohou disponovat odolností proti mrazu až do -10°C," dodává Bohuslav Brož. Při přechodu ze zimy do tepla ho nechte pozvolně ohřát v brašně, ideálně v chladnější místnosti. Hrozí totiž kondenzace vlhkosti, orosení fotoaparátu a hlavně optických částí uvnitř objektivu.



Vsaďte na ochranné pomůcky



Při samotném focení pak mějte na paměti ochranu objektivu, zejména při sněžení. Vločky nebo kapičky vody mohou na výsledných fotografiích způsobit fleky, které se obtížně, pokud vůbec, retušují. Používejte proto sluneční clonu nebo i speciální protidešťové obaly. "Pro focení krajiny doporučuji polarizační filtr, díky němuž bude krajina kontrastnější, zlepší sytost oblohy, oddělí mraky a vnese do fotografie trochu víc drama," dodává Bohuslav Brož.

V neposlední řadě při focení venku v zimě myslete také na sebe, vybavte se teplým oblečením a při slunečném počasí také kvalitními slunečními brýlemi a ochranným krémem na obličej. Více než vhodné je mít třeba speciální dvouvrstvé rukavice, které vaše ruce udrží v teple a zároveň vám umožní ovládat fotoaparát nebo i dotyková zařízení.