Jak ušetřit na dovolenou s omezeným rozpočtem?

Prázdninové měsíce jsou tu! Ačkoliv bude léto tento rok nepochybně odlišné a možná budete muset přistoupit na kompromisy, neznamená to, že si dovolenou letos neužijete. Bezpečnostní opatření v souvislosti s koronavirem se postupně rozvolňují a dovolená je možná nejen po Evropě, ale i v některých exotických destinacích. Jak na to, aby vám na vysněnou dovolenou zbyly peníze? A je lepší platit v prázdninové destinaci kartou, nebo hotově?

Ať už plánujete cestu k moři, nebo se těšíte na procházky po horách, zahraniční cesta vám zasáhne do rozpočtu. Měli byste na tento výdaj být připraveni a mít pro tyto účely odložené finance stranou. Ne pro každého je ale pravidelné spoření snadné. Jak docílit toho, aby vám na dovolenou zbyly peníze a nezruinovali jste svůj účet?

Sestavte si rozpočet

Prvním krokem bude soupis všech příjmů a pravidelných výdajů. Sečtěte si vše, co vám na účet pravidelně přichází, to znamená kromě mzdy třeba i příjmy z pronájmů, investic nebo odjinud. Následně si vypište veškeré nezbytné výdaje: nájem či hypotéka, účty za internet a telefon, pojištění, případně splátky půjček. Zohledněte také náklady běžné potřeby; doprava, jídlo a drogerie. Ze zbytku obnosu si dejte stranou na zábavu, nové oblečení a podobně. "Z částky očištěné o nutnou režii a drobné pravidelné výdaje si začněte spořit třeba na běžném účtu s úročením vkladu s férovou sazbou. Jestli to budou stovky korun, nebo tisíce, záleží na finančních možnostech každého člověka. Důležité je vytvářet si nějakou finanční rezervu," doporučuje Přemysl Valouch, ředitel personálního bankovnictví Expobank CZ.

Šetřete v průběhu roku

Na dovolenou si odkládejte každý měsíc v průběhu celého roku. V létě vás pak nezaskočí jednorázový vysoký výdaj, který na zahraniční cestu budete muset vynaložit. Zkuste si předem naplánovat, kam vaše kroky letos povedou, a podle toho si spočítejte, na kolik vás cestování přibližně vyjde. I když budete čekat na last minute nabídky, můžete mít už dopředu představu, kolik pobyty ve vámi preferované destinaci pobyty zhruba stojí.

Přibalte kartu i hotovost

Ušetřit také můžete, když si peníze pro útratu na zahraniční dovolené vyberete až tam místo výměny peněz ve směnárně v Česku. A také když budete na cestách hradit své výdaje platební kartou. "Je to pohodlné a bezpečnější oproti nošení větší hotovosti. Mít ale u sebe malý obnos je praktické, zvlášť třeba na pláži, i když i tam čím dál více obchodníků platební karty přijímá," radí Přemysl Valouch z Expobank CZ. Pokud vám to obchodník umožní, zvolte si na terminálu placení v místní měně, které bývá výhodnější.

Může se také stát, že vám hotovost během dovolené dojde a vy si budete muset v zahraničí vybrat přes bankomat. "Raději vždy vybírejte z přístrojů provozovaných přímo bankami. Ty od nebankovních společností mohou za výběr účtovat poplatek, o čemž je ale klient před potvrzením výběru vždy informován na obrazovce. Klienti Expobank CZ mohou vybírat z kteréhokoliv bankomatu jakékoliv banky po celém světě zdarma, pokud mají debetní kartu Mastercard k běžnému účtu NEO, čímž mohou ušetřit až stovky korun," doplňuje Přemysl Valouch.

Cestujte bez cestovky

Cestování takzvaně na vlastní pěst vás vyjde levněji, a navíc je v dnešní době opravdu jednoduché. Do evropských destinací můžete jet autem, do vzdálenějších hledejte letenky nízkonákladových společností. Vyzkoušet můžete i spolujízdu. Na Facebooku nebo ve speciálních aplikacích najdete řidiče, kteří se chystají na stejnou trasu a za poplatek vás svezou. Ubytujte se v apartmánu s vlastní kuchyňkou, nakupte v místním supermarketu a vařte si sami. Nebo třeba vyrazte na romantickou dovolenou pod stanem! Také se vyplatí cestovat mimo hlavní sezonu, to znamená mimo červenec a srpen. V září už ceny bývají levnější a počasí je pořád příjemné.

Internetová pomoc se vyplatí

Na internetu můžete najít slevy a výhodné nabídky. Zapátrejte po levném cestovním pojištění, ubytování hledejte na slevových portálech. Vždy si ale zkuste najít recenze předchozích uživatelů, které mohou upozornit na případné nedostatky. Dopředu se také vyplatí rezervovat pronájem auta. Nekupujte tištěné průvodce, když na internetu najdete všechny potřebné informace, a to bez obav z vysoké účtu za mobilní data - v celé Evropské unii můžete využívat mobilní telefon včetně datových služeb bez zvláštních poplatků nad rámec vašich běžných služeb. Pokud tedy plánujete cestovat po Evropě, najdete si vše kdekoliv pohodlně na internetu.