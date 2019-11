Jak vybrat interiérové osvětlení

Osvětlení v bytě je jedním z nejdůležitějších faktorů, který vytváří atmosféru a ovlivňuje náladu a psychiku lidí. Nedostatek světla, anebo naopak příliš přesvětlené prostory, nejsou vhodné ani příjemné pro oči. Proto při zařizování interiéru je důležitý správný výběr množství, intenzity a barevnosti osvětlení podle atmosféry, jakou chcete v dané místnosti dosáhnout.

Interiérová svítidla jsou vyrobená z různých materiálů. Stejně tak i stínidla. "Nejčastěji se střetnete se skleněným stínidlem, robustné lustry zastupuje většinou ocel, klasiku potom tkanina s kovovou výztuží anebo plast. Levnější variantou jsou světla z papíru. Zajímavé jsou vyřezávané lustry ze dřeva a novinkou jsou světla se stínidly z betonu," popisuje výběr materiálu interiérového osvětlení Tadeáš Tenkl, odborník z projektových marketů Hornbach na dekorace, doplňky a trendy v oblasti bydlení.

Typy svítidel

Hlavní osvětlení lze rozdělit na stropní a závěsné. U stropního není vidět žádné lanko anebo kabel a je tedy "přilepené" přímo na stropě. "To vám sice ušetří místo v prostoru, na druhou stranu ale není tak výrazným estetickým prvkem interiéru jako lustry. Počítejte také s tím, že ve velkých místnostech jich budete potřebovat víc, protože jedno stropní osvětlení neosvětlí velké plochy. Závěsná svítidla, tedy lustry, jsou naopak zavěšené na lanku anebo tyči a měly by být nejvýraznějším světelným zdrojem v místnosti," vysvětluje Tadeáš Tenkl z Hornbachu. Moderním zdrojem světla, které může nahradit například stropní osvětlení, jsou LED panely. V porovnání s klasickým lustrem je však náročnější jejich instalace. Kvůli úspoře místa se nejčastěji instalují jako podhledové světlo, umístěné v sádrokartonu, případně ve stěně. Jejich výhodou je rovnoměrné a příjemné rozložení světla.

Na osvětlení menších ploch si můžete vybrat z více možností. Jednou z nich je bodové osvětlení, tzv. bodovky. Ty jsou velmi flexibilní, protože světlo lze nastavit přesně tam, kde je potřeba. Umisťují se na strop, stěnu, do podhledů. Typ bodovek, které mají šetrný LED zdroj a nevydávají velké množství tepla, lze zapustit i do sádrokartonových desek. Další možností, jak osvětlit menší plochu, jsou LED pásky, které navíc oceníte jako orientační světlo. Jsou to LED diody, které jsou zapuštěné do samolepicího pásku. Ten je ohebný a může se instalovat i do méně přístupných částí (schodiště, kuchyňská linka).

Stolové lampy a lampičky se vyrábějí v mnoha barvách, tvarech a designech. Nejčastěji poslouží na pracovních stolech, v ložnici, v předsíní apod. Lampy a lampičky se vyrábějí jak na klasické žárovky, tak s energeticky šetrnými LED žárovkami. Různé úchyty a klouby pomůžou vždy osvětlit to, co je právě potřeba.

Teplota osvětlení podle účelu místnosti

Při výběru svítidel je důležité také sledovat teplotu osvětlení. Měří se v Kelvinech a zásadním způsobem mění atmosféru místnosti a to, jak na nás působí. "Teplota 3300 Kelvinů se označuje jako teplá bílá. Takové světlo vyzařuje klasická žárovka anebo svíčka. 4000 Kelvinů je neutrální bílá, která je v podstatě univerzální. Studené osvětlení má nad 6500 Kelvinů," popisuje Tadeáš Tenkl z Hornbachu.

"Do obývacího pokoje a ložnice vybírejte žárovky označené jako teplé. Na první pohled jsou bílé, ale mají lehký žlutý, až hnědý nádech. Do pracovny nebo do lampy na čtení, pro komfort očí, volte radši neutrální bílou žárovku s dostatečnou světelností. Do kuchyně se hodí studená a výkonná světla. Pokud se však nechcete vzdát útulné "hipsterské" atmosféry, studeným světlem osvětlete jen pracovní plochy kuchyně. Centrální světlo může zůstat v teplé barvě a s nižším výkonem," radí Tadeáš Tenkl. "Do pracovny, na chodbu a na schody jsou ideální světla studené barvy, většinou kvůli pohodlí a bezpečnosti. Dobré je hlavní osvětlení na schodech a chodbě doplnit například LED pásky, které nevyzařují hodně světla, ale pomohou zorientovat se v prostoru," dodává odborník.

Rada odborníka: Co se starými žárovkami?

"Vybité žárovky nevyhazujte do směsného odpadu. Mohou totiž obsahovat nebezpečné jedovaté látky, proto vyžadují likvidaci za speciálních podmínek. Pokud se zářivky spalují s domovním odpadem, těžké kovy, které jsou jejich obsahem, způsobují znečištění ovzduší. Žárovky můžete odevzdat ve sběrných dvorech nebo na sběrném místě v našich prodejnách HORNBACH. Kromě zářivek můžete přinést i baterky nebo menší či větší elektroodpad z domácnosti. A to v běžných otevíracích hodinách a bezplatně," radí Tadeáš Tenkl, odborník projektových marketů Hornbach na dekorace, doplňky a trendy v oblasti bydlení