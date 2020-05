Jak vybrat techniku do zahradního jezírka

Jezírko se může snadno stát klenotem každé zahrady. Aby vypadalo k světu, je ale potřeba se o něj starat. Bez řádné péče se vodní oáza klidu rychle promění v nevábnou zelenou louži. Jak vybrat správnou jezírkovou techniku, se kterou podobný scénář rozhodně nehrozí?

Mezi základní jezírkovou techniku patří filtrace, čerpadlo, vzduchovadlo a topný plovák. Při jejich výběru je důležité držet se několika skutečností. "Pro výběr filtrace a čerpadla jsou klíčové dvě věci - objem vody a hloubka jezírka. Pokud si naplánujete malý vodopád, potůček nebo třeba fontánku, možná budete potřebovat i doplňující čerpadlo. Jestli navíc chcete, aby se vám ve vodě prohánělo celé hejno ryb, zohledněte tento fakt při výběru filtrace. Ryby jsou totiž velkým zdrojem nečistot a snižují proto její účinnost o polovinu," radí David Benda, odborník na oblast zahrady a zahradní techniky v projektových marketech Hornbach, a dodává: "V našich prodejnách koupíte už hotové jezírkové sety, tedy filtrace i čerpadlo přesně na míru vašemu jezírku."

Jezírková filtrace

Hlavní funkcí filtrace je čištění vody. "Vybírejte ji podle objemu vody v jezírku. Slabá filtrace by více vody nezvládla dobře vyčistit, navíc by se častěji zanášela. Filtraci umístěte venku v blízkosti jezírka a nezapomeňte ji pravidelně udržovat. Podle potřeby proplachujte filtry ručně jezírkovou vodou, voda z vodovodního řadu by umyla i ty "dobré" bakterie, které jezírko potřebuje," vysvětluje David Benda.

Každá filtrace má v sobě zabudovanou UV lampu, jež zabíjí škodlivé bakterie kalící vodu. Ozáření vody UV světlem způsobuje, že drobné nečistoty, řasy a mikroorganismy prasknou a jejich zbytky se následně vyfiltrují. Pozor ale na vznik až extrémně čisté vody, která propouští sluneční paprsky do větší hloubky. Ryby a žáby z ní mohou dostat úpal a kvůli průzračnosti vody se neschovají před predátory, což je stresuje. Chybějící usmrcené mikroorganismy, jichž úkolem je přírodní čištění vody, navíc opět vyvolávají potřebu umělého čištění.

Nelekněte se, když bude voda přes léto o něco kalnější. "Jde o naprosto normální jev. Dopadající světlo zbarvuje všechny organické látky plovoucí ve vodě pomocí chlorofylu. V důsledku toho se voda zbarvuje do zeleno-hněda. Přenechejte čištění vaší jezírkové vody přírodě. Zasáhnout stačí pouze v případě nouze," doporučuje Benda.

Jezírková čerpadla

Bez čerpadla nefunguje filtrace, neteče potůček, nepadá vodopád ani netryská fontána. Bez čerpadla se v zahradním jezírku zkrátka neobejdete. Důležitými parametry pro jeho výběr jsou velikost jezírka, celkový objem vody a hloubka - pro správnou funkci čerpadla musíte před výběrem vědět, v jaké hloubce bude čerpadlo uloženo. Je to proto, aby čerpadlo zvládlo vytlačit vodu do filtrace, tedy na hladinu.

"Čerpadlo uložte co nejhlouběji, díky tomu bude tlačit do filtrace více špinavé vody a vaše jezírko bude čistší. Vhodné je položit čerpadlo na kámen, aby zbytečně nenasávalo nečistoty a bahno ze dna a nezanášelo filtraci. Umístění mimo jezírko se provádí do tzv. čerpadlové šachty. Čerpadlo je nutné umístit pod vodní hladinu, připojí se k němu sací a tlaková hadice a zavede se do jezírka - případné údržbové práce na čerpadle tím půjdou provést snadněji. K zajištění spoje hadice s vodou vám mohou pomoci kameny," říká Benda.

Fontánkové čerpadlo vykouzlí efekt stříkající fontánky nad hladinou jezírka. Při výběru čerpadla zohledněte výšku fontánky - čerpadlo musí zvládnout vytlačit vodu jak ze dna jezírka, tak nad hladinu. Pokud čerpadlo usadíte na vyvýšené místo (kámen, bedna aj.), bude vám stačit i menší výkon. Na filtraci se nenapojuje, do jezírka tak potřebujete dvě čerpadla a dvě zásuvky. Jestliže vyndáte z čerpadla fontánkovou trubičku, získáte čerpadlo potoční. "Tyto přístroje nejen pohání vodní fontány, ale také nabízí kombinaci s filtrem. Výkon čerpadla závisí na výšce a šířce dostřiku. Čím vyšší a širší má vystřikovaný paprsek být, tím více vody musí čerpadlo za hodinu přepravit. Například při výšce dostřiku půl metru je zapotřebí čerpadlo s výkonem 4000 l/h," popisuje odborník z Hornbachu.

Vodopádové čerpadlo je ideální pro efekt vodopádu. Při výběru je nutné brát v potaz výšku a sílu vodopádu - čerpadlo musí zvládnout vytlačit vodu ze dna jezírka a následně do vodopádu. Ani toto čerpadlo se nenapojuje na filtraci.

Potoční čerpadlo dokonale provede efekt potůčkového proudu. Aby se totiž voda z jezírka dostala opět k "prameni" potoka, je nutné ji tam napumpovat. "Čerpadlo můžete připojit na filtraci a potůčkem vám do jezírka poteče čistá voda. Výkon čerpadla se odvíjí od výšky a šířky potoka, popř. vodopádu. Čím vyšší a širší potok či vodopád jsou, tím větší množství vody musí čerpadlo za hodinu přepravit. Pro potok o výšce jeden a půl metru a šířce 40 centimetrů je nutné čerpadlo o výkonu 6600 l/h," uvádí David Benda.

Vzduchovadlo či provzdušňovací čerpadlo je nutností, pokud máte v jezírku ryby. Vodu nejen provzdušňuje, ale také pomáhá proti zamrznutí. "Nezapomínejte na pravidelnou údržbu vašeho zahradního jezírka vlastníma rukama. V sezóně padání listí je dobrým pomocníkem krycí síť - napnete ji a s napadaným listím srolujete. Pokud se vám vytvořilo na dně jezírka bahno, můžete ho vypustit a vyčistit. Dalším řešením je pořídit si jezírkový vysavač, ale to už je investice pro skutečné fajnšmekry," dodává odborník. Provzdušňovací čerpadlo umístěte do sucha a nad vodní hladinu, aby se do přístroje nemohla dostat skrz hadice žádná voda.

Filtrační/oběhové čerpadlo obstará koloběh vody, který v přírodních povodích zajišťuje vítr. Díky tomu se voda v jezírku obohacuje o kyslík. Toto čerpadlo má často také filtr, který odstraňuje nečistoty a poletující částice. "Místo nasávání a vypouštění vody musí být od sebe co nejvíce vzdálené. Filtrační výkon čerpadla se vypočítává z povrchu jezírka, hloubky a objemu. Se vzrůstajícím počtem ryb filtrační výkon čerpadla klesá. Pro rybí jezírko s povrchem 20 m2 a hloubkou jeden metr je zapotřebí čerpadlo o výkonu 5000 l/h. Pro stejně velké jezírko bez ryb zvládne takové čerpadlo 10 000 l/h," říká Benda.

Topení

Vytápění jezírka je na místě pouze v případě, že v něm žijí chovné ryby nevybavené na přezimování. "Existují topné tyče, které se vloží do jezírka, a kompletní topné systémy částečně provozované pomocí solárních článků. Jezírko by mělo dosahovat hloubky alespoň jeden a půl metru. Proti zamrznutí si můžete pořídit také topný plovák," uzavírá David Benda z Hornbachu