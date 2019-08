Jak vypadala dovolená před rokem 1989?

Sbalit si kufry, vybrat ten nelepší zájezd a vyrazit třeba do Itálie, Egypta, nebo Řecka - v dnešní době nic neobvyklého. Před rokem 1989 to ale tak jednoduché nebylo. Kdo chtěl vyjet do ciziny, čekaly ho dlouhé fronty před cestovními kancelářemi, protekce a škemrání o devizový příslib. Většina Čechoslováků se proto musela spokojit s místními rybníky a přeplněnými kempy. Jestli se chcete dozvědět víc o tom, jak to tenkrát vypadalo, podívejte se na následující videoreportáž.