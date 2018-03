Jako Armageddon. Bouře pozabíjela tisíce mořských hvězdic

Lidé na pláži u anglického Kentu se nestačili divit, kolik mrtvých mořských hvězdic našli po řádění bouře Emma, která přišla z východu. "Bylo to jako Armageddon," prozradila jedna návštěvnice pláže. Informaci uvedl server Daily Mail.

Sedmačtyřicetiletá Lara Maiklemová se šla se svými pětiletými dvojčaty projít po pláži, když naráz museli našlapovat na hromady mrtvých mořských hvězdic. Těch se na pláž vyplavilo po řádění bouře Emmy desítky tisíc.

"Bylo to neuvěřitelné. Byly tam mořské hvězdice všude, kam oči dosáhly. Viděla jsem také ryby a mořské ježky. Myslím, že někdo tam dokonce našel i humra a zubní protézu," popsala bizarní situaci nadšenkyně do přírody Maiklemová, která se v Anglii řadí mezi takzvané "mudlarky" - lidi, co hledají cenné předměty v bahně řek nebo v tom, co moře vyplaví.

"Žiji na pobřeží, ale většinu času trávím v Londýně, kde "mudlarkuji" na Temži. Slyšela jsem o těch hvězdicích, tak jsem se tam stavila. Bylo tam docela hodně lidí. Nikdy jsem nic podobného neviděla. Bouře zabila docela hodně různých stvoření. Zachránili jsme jich tolik, co to jen šlo, ale bylo to jako Armageddon," dodala.

Své fotky zveřejnila prostřednictvím facebookové stránky London Mudlark, kde tuto komunitu sleduje přes třicet tisíc lidí. V komentářích se ozývali lidé, kteří prý viděli to samé na jiných místech. Jeden uživatel dokonce napsal, že viděl na pláži také plno vyplavených holítek.