Jedinečná sbírka věcí z Titaniku smí jít do aukce

Zkrachovalá americká společnost Premier Exhibitions, která vlastní 5500 předmětů z potopené zaoceánské lodi Titanic, může svou jedinečnou sbírku prodat. Podle agentury Bloomberg o tom rozhodl soud v americkém státě Florida. Vyvolávací cena pro říjnovou dražbu je 19,5 milionu dolarů (429 milionů korun).

Sbírka, která obsahuje například šperky a oblečení, byla ale už dříve oceněna na téměř 190 milionů dolarů (4,2 miliardy korun). Na prodej nejsou jen předměty, ale rovněž práva na vyzdvižení dalších věcí z vraku slavného parníku. Ten leží asi 600 kilometrů od pobřeží kanadské provincie Newfoundland, kde se loď potopila po nárazu do ledovce v dubnu 1912.

Své nabídky musí zájemci předložit do poloviny října. Soudce Paul Glenn, který se bankrotem Premier Exhibitions zabývá, pak rozhodne, která nabídka je nejvyšší a zároveň pro osud sbírky nejlepší.

Prodej ale ještě musí schválit federální soudce ze státu Virginie, který dohlíží na veškeré aktivity týkající se záchrany věcí z vraku. Tento soudce již podle Bloombergu zavedl různá omezení, která mají zabránit tomu, aby byla sbírka rozprodána kousek po kousku, o což usilují akcionáři společnosti. Proti prodeji sbírky po částech vystoupila skupina britských muzeí, která by ráda získala celou kolekci.

Titanic ztroskotal hned na své první plavbě čtyři dny poté, co se vydal na moře z anglického Southamptonu do New Yorku. Zahynulo přes 1500 osob, více než dvě třetiny lidí na palubě.