Jezdecké slavnosti na Kačině obohatí divadlo, tanec a výstavy

Letošní Jezdecké slavnosti na zámku Kačina na Kutnohorsku obohatí taneční a divadelní vystoupení, výstavy a výtvarné dílny. Chybět nebudou ani projížďky na koních pro děti i dospělé, informovala Jitka Taussiková z Národního zemědělského muzea, které má na zámku pobočku.

Na akci, jež se koná v sobotu 5. října, návštěvníci uvidí skokovou čtverylku, ukázky voltiže a parkuru, jízdní policii či práci koní v tahu a další zajímavý program. Divákům se představí nejrůznější plemena koní, zejména starokladrubských, brabantských či Kinských.

Jezdecké slavnosti na Kačině jsou oblíbenou akcí věnovanou ušlechtilé kráse koní a tradiční podzimní Hubertově jízdě. Koně na zámek historicky patří, byli součástí životního stylu šlechty, tedy i Chotků. Svědčí o tom i unikátně řešená podzemní konírna, která je vestavěná přímo do jedné z kolonád zámecké budovy.

"Jezdecké slavnosti na Kačině jsou stále oblíbenější akcí. I proto jsme rozšířili program o další ukázky jezdeckého umění a také doprovodný program přinese letos větší nabídku prohlídek, divadel i výstav," uvedl ředitel Národního zemědělského muzea Kačina Pavel Douša.

Jan Rudolf Chotek nechal Kačinu postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1806 až 1824. Stavba je zasazena do rozsáhlého parku založeného roku 1789. Chotkové žili na Kačině a v nedalekých Nových Dvorech až do roku 1911, kdy jejich zdejší větev vymřela. Za druhé světové války zámek okupovali příslušníci Hitlerovy mládeže, v posledním roce války pak jednotky nacistických SS. V roce 1950 byl zámek předán do užívání zemědělskému muzeu, které v něm nabízí několik prohlídkových tras.