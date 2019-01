Jičín vypíše architektonickou soutěž na podobu odpočinkové zóny Cidlina

Město Jičín hodlá v březnu vypsat architektonicko-krajinářskou soutěž na podobu odpočinkové zóny Cidlina. Vítěz by měl pro město zpracovat i všechny stupně projektové dokumentace. Náklady na soutěž a na zpracování projektové dokumentace město odhaduje téměř na čtyři miliony korun. Vítěz architektonické soutěže by mohl být znám v polovině letošního roku. Dokumentace by mohla být hotová do konce roku 2021. Následně by se mohlo začít se samotnou stavbou, řekli představitelé města.

Náklady na vlastní vybudování odpočinková zóny o rozloze kolem 7,5 hektaru město odhaduje na 40 milionů korun. Vzniknout by měla na dosud nevyužívaném území mezi jičínským sídlištěm Nové Město a řekou Cidlinou. "Lokalita je připravená, město již v zóně vykoupilo potřebné pozemky a s firmou ČEZ jsme vyjednali přemístění vedení vysokého napětí," řekl místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Přeměna lokality by měla být postupná a trvat by měla několik let. "V zóně Cidlina by měly vzniknout například vycházková trasa a park, prostor pro sportovní aktivity, odpočinková místa, grilovací koutky, herní místa pro děti či tratě pro in-line bruslení," řekl mluvčí radnice Jan Jireš.

Do budoucna město v zóně počítá s propojením dvou ulic na protilehlých stranách zóny. Výstavba komunikací pro automobilový provoz zatím v plánovaném čtyřicetimilionovém rozpočtu zahrnuta není.

Architektonické soutěže město v minulých letech uspořádalo na podobu mateřské školy Máj a na přeměnu bývalých kasáren na novou obytnou čtvrť. Právě příprava areálu kasáren pro novou výstavbu patří mezi současné priority města. Náklady na vybudování infrastruktury v lokalitě město odhaduje na 200 milionů korun.