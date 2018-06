Jihlavští havíři připravují další setkání hornických měst

Spolek Jihlavský havířský průvod připravuje 23. ročník setkání hornických měst a obcí ČR, který bude hostit příští rok. Hlavní pořadatel a zakladatel spolku Milan Kolář očekává, že v průvodu v Jihlavě půjde asi tisíc lidí v hornických uniformách a s hornickými kapelami. Letos se spolek této akce zúčastní v září v Sokolově.

Spolek v Jihlavě v roce 1999 oživil tradici havířského pochodu odkazující ke slavné hornické minulosti města. Od té doby pořádá v lichých letech třídenní festival Jihlavské havíření a v sudých letech jednodenní Pouť ke svatému Jánu se mší a kulturním programem. Letošní pouť bude 24. června, řekl Kolář. Podle pořadatelů bude spíš piknikem na prostranství okolo kostela sv. Jana Křtitele s divadelními a hudebními vystoupeními.

Jihlavské setkání hornických měst naplánovali organizátoři na 21. až 23. červen 2019. Podle Koláře je setkání pravidelně s mezinárodní účastí. "Věříme, že se zúčastní desítky hornických měst, přislíbili ji i z našeho partnerského města Heidenheim v Německu," uvedl. Plánuje, že se dějiště přesune z centra města do jihlavských parků. "Zažili jsme to v jiných městech a je to příjemné být ve stínu stromů a ne na rozpáleném náměstí. Líbila by se nám třeba pivovarská zahrada, s pivovarem jednáme," řekl.

První setkání hornických měst se konalo v roce 1997 v Příbrami. Jihlava ho hostila už v roce 2009, kdy si město připomínalo své výročí založení. Podle pověsti byla Jihlava založena v roce 799. "Slavné oslavy se konaly v roce 1799 a hlavně 1899. Díky nim jsme tradici v roce 1999 obnovili," řekl Kolář. Obdobné hornické setkání se podle něho koná i na evropské úrovni. "Líbilo by se nám, kdyby ho Jihlava v budoucnu mohla hostit," dodal.

Jihlavského havířského průvodu se obvykle účastní asi dvě stovky dětí v kostýmech a s doprovodem. Podle Koláře není pouhou podívanou na kostýmy, ale především alegorií někdejšího bohatství, krásy a slávy královského města Jihlavy. Slavnost je velkým zážitkem hlavně pro účinkující děti, které tím, že představují některou z historických postav, získávají ke svému městu silnější vztah.