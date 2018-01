Jince chtějí opravit huť Babora a vybudovat v ní muzeum

Městys Jince na Příbramsku získal od soukromých vlastníků bývalou huť Barbora a chce v ní vybudovat muzeum. Mohlo by vystavovat trilobity z jineckého naleziště nebo připomínat život a dílo slavného houslisty a skladatele Josefa Slavíka (1806 až 1833), který se v Jincích narodil, řekl starosta Josef Hála.

Odkoupení chátrajícího objektu s pozemky za zhruba pět milionů korun schválili loni zastupitelé, v těchto dnech městys areál přebírá od předchozích majitelů. Nutné budou nákladné investice do budovy, které by měly být rozplánovány do delšího období. Nejdříve bude potřeba opravit střechu, aby se zabránilo dalšímu chátrání. Projektant už pracuje na dokumentaci, o peníze na rekonstrukci bude městys žádat ministerstvo kultury a Středočeský kraj.

"Chceme, aby huť, která je technickou památkou, nespadla. Majitelé neměli prostředky na opravu a pro nás je to dost významné," uvedl Hála. Objekt by měl podle něj sloužit i k pořádání kulturních a společenských setkání. "Dodnes nemáme svůj sál na pořádání větších akcí," podotkl starosta.

Dřevouhelnou huť Barbora založil hrabě Rudolf Vrbna. Stavba začala v roce 1805 a do provozu byla uvedena o pět let později. Specializací huti bylo odlévání litinových trubek, vyráběly se v ní ale i další strojní součásti. V provozu byla do roku 1874. V dalších letech byla v areálu zřízena pila, která fungovala do roku 1951. Poté objekty sloužily jako skladiště zemědělského družstva.