Jižní zahrady Pražského hradu budou přístupné pro návštěvníky

Pražský hrad od víkendu pro veřejnost otevře své jižní zahrady. Nepřístupné byly kvůli rekonstrukci fasád a oken jižního křídla Hradu několik měsíců. Otevřeny budou zdarma přes prázdniny i přesto, že opravy ještě neskončily. V tiskové zprávě to uvedl kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Pražský hrad se snaží kvůli dopadům koronavirové krize a úbytku zahraničních turistů nalákat především české návštěvníky.

"Rekonstrukce sice ještě neskončila, ale rozhodli jsme se zahrady zpřístupnit. Chceme, aby měli návštěvníci možnost užít si nádherný výhled a celkovou atmosféru tohoto místa," uvedl Mynář.

Zahrady budou otevřeny vždy od 10.00 do 18.00, poprvé se tak stane v sobotu. Otevření zahrad budou každý den ohlašovat trubači Hudby Hradní stráže z Matyášova pavilonu směrem na Malou Stranu. Vstup bude směrem od Opyše, výstup bude umožněn opačným směrem nebo po Plečnikově schodišti na Hradčanské náměstí. Býčí schodiště spojující jižní zahrady s třetím nádvořím zůstane kvůli rekonstrukci nepřístupné.

"Rekonstrukční práce, včetně dopravy materiálu, budou dočasně upraveny tak, aby co nejméně kolidovaly s návštěvnickým provozem. Přesto prosíme návštěvníky, aby dbali o svoji bezpečnost a věnovali zvýšenou pozornost zejména pokynům příslušníků Policie ČR a Hradní stráže," dodal Mynář.

Pražský hrad byl, stejně jako další české památky, až do konce května uzavřen kvůli boji s koronavirovou nákazou. Správci nejnavštěvovanější české památky se musejí navíc potýkat s úbytkem zahraničních turistů, kteří se do Prahy vracejí jen pozvolna. Do Pražského hradu se proto snaží nalákat především české návštěvníky. "Plánujeme nové výstavy, zavedeny byly víkendové promenádní koncerty a slevové akce na vstupenky do návštěvnických okruhů," uvedl Vít Novák z tiskového oddělení Kanceláře prezidenta republiky.

Areál Hradu je otevřený od 6.00 do 22.00, dočasně vedení Kanceláře prezidenta republiky zrušilo plošné vstupní kontroly. I nadále je ale zakázáno vstupovat do Hradu s nebezpečnými předměty.