Kalendář s Putinem je v Japonsku hitem

Kalendář s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který v minulosti býval v západním tisku i terčem posměšků kvůli "nepřekonatelné mužnosti" ruského vůdce, se letos stal naprostým hitem - v Japonsku, píše na své internetové stránce britský list The Mirror.

"Každoroční kalendář s vyobrazením Putina dříve poutal mezinárodní pozornost kvůli snímkům zachycujícím do pasu vysvlečeného ruského prezidenta při rybaření nebo při sestupu do díry vysekané v ledu vstříc mrazivé koupeli. V současnosti se stal globálním produktem, na který se netrpělivě čeká. Ale kalendář s Putinem na rok 2020 získal na oblibě ze zcela jiné příčiny," napsal list.

"Domníváme se, že příčina obliby kalendáře tkví v tom, že jej (ruského prezidenta) lze vidět, jak se mazlí se zvířaty," vysvětlil deníku manažer japonského obchodu Loft, který prodává kalendáře s Putinem čtvrtým rokem a letos má hned tři verze. Nejpopulárnější je právě se zvířaty, a to hlavně mezi mládeží obojího pohlaví.

"Méně těla, více Trumpa, sbohem přetvářko a vítej, Merkelová," dá se podle deníku říci o verzi kalendáře, ve které se ruský prezident stylizuje do role seriózního mezinárodního vůdce. O tom svědčí i snímky se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a také s japonským premiérem Šinzóem Abem. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že do kalendáře byl speciálně zařazen snímek zachycující Putina, jak kráčí před Donaldem Trumpem, čímž poněkud smazává výškový rozdíl mezi oběma prezidenty.

