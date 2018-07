Kasino Hard Rock vystavuje vůz Elvise Presleyho i obleky Beatles

Automobil Rolls Royce zpěváka Elvise Presleyho, obleky, které měli Beatles na svém prvním turné po Spojených státech, vybledlá dřínová vesta Bruce Springsteena i barevné čelenky a slavné rukavice Michaela Jacksona patří mezi suvenýry z hudební branže vystavené v novém kasinu Hard Rock v Atlantic City.

Návštěvníci mohou spatřit také modely, jaké nosily Lady Gaga, Cher, Barbra Streisandová, Whitney Houstonová a Mariah Careyová nebo boty Eltona Johna, Buddyho Hollyho a Gene Simmonse ze skupiny Kiss. Pokud se tedy obutí ve tvaru draka počítá mezi boty. K dalším exponátům patří kytary všech tvarů, velikostí a barev včetně těch, na které kdysi hráli Tom Petty, Bob Dylan a Slash.

Sbírka memorabilií, která je podle kasina největší na světě, se zaměřuje na umělce, kteří pocházejí z New Jersey nebo tam často hrají.

Introducing Elvis Presley's 1963 @RollsRoyce.



